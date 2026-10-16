Σε αναδίπλωση προχώρησε ο Λισάντρο Μαρτίνες μετά τις δημόσιες αιχμές που εξαπέλυσε κατά της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον απόηχο της ήττας από την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.

Η ήττα των «κόκκινων διαβόλων» την Τρίτη (14/10) προκάλεσε έντονη απογοήτευση στον Αργεντινό αμυντικό, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του συλλόγου. Ο 28χρονος άσκησε κριτική στις επιλογές της διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις, ενώ εκτίμησε πως το υπάρχον ρόστερ δεν διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα για να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συζητήσεις στην Αγγλία, με ορισμένα δημοσιεύματα να συνδέουν την υπόθεση ακόμη και με το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ομάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της Πέμπτης (16/10), ο Μαρτίνες συναντήθηκε με ανθρώπους της διοίκησης, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση. Όπως μετέδωσε το BBC, στον ποδοσφαιριστή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για τις τοποθετήσεις του.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω Instagram, εξηγώντας ότι οι δηλώσεις του έγιναν υπό την επήρεια της έντασης και της απογοήτευσης που ένιωσε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για όσα είπε, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην αναστάτωση που προκλήθηκε στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.