Νέα στοιχεία για την έφοδο, που έγινε χθες, παρουσία εισαγγελέα, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έφερε στο «φως» η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, χθες το μεσημέρι κλιμάκιο αποτελούμενο από τρεις αστυνομικούς της Ασφάλειας, δύο δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων η μία εισαγγελέας, καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, πήγαν στο επίμαχο ιατρείο, έπειτα από εντολή του αρμόδιου ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έκαναν τη νέα έρευνα, για να αναζητήσουν ουσίες, οι οποίες προκαλούν καταστολή ή μέθη, και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων, που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της έρευνας.

Επίσης, ανοίχτηκε ένα κλειδωμένο ντουλάπι, στο γραφείο της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού, Ιωάννας Γάκα.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Λεωνίδας Καπερναράκος, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο φιαλιδίων, που εκτιμάται ότι περιείχαν το φάρμακο Anexate, που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τη μιδαζολάμη.

Βέβαια, τα επίσημα αποτελέσματα για το περιεχόμενο των φιαλιδίων αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού γίνει ανάλυση.

Όσον αφορά στο κλειδωμένο ντουλάπι στο γραφείο της 56χρονης γιατρού, νοσηλεύτρια του ιατρείου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, είπε πως «εμείς κάθε φορά που χρειαζόταν να κάνουμε κάτι ενδοφλέβιο έπρεπε να πάμε να το ζητήσουμε. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που χρειαζόντουσαν τα οποία μπορούσαμε να πάρουμε κατευθείαν απ’ το ψυγείο αλλά τα υπόλοιπα ήταν όλα στο γραφείο της γιατρού».

Από την πλευρά τους, πάντως, οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη.

Την ίδια ώρα, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» Σίσσυ Χρηστίδου, εξέφρασε την απορία γιατί η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε έναν μήνα μετά τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως είπε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, «ο ανακριτής και οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε γιατροί ούτε φαρμακοποιοί, όσο εξελίσσεται η έρευνα ο ανακριτής διατάζει ανάλογα για να κατασχεθούν κάποιες ουσίες. Δεν θα μπορούσε η αστυνομία από την αρχή να κατασχέσει όλα τα φάρμακα που υπάρχουν σε ένα ιατρείο ή φαρμακείο».

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί κι άλλη έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικές αρχές είχαν κατασχέσει έγγραφα και ψηφιακά αρχεία.

Όσον αφορά στην εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης και τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κρίσιμο ρόλο θα παίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που αναμένονται σύντομα.