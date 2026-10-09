Δύο αναισθητικές ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, φέρεται να εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News».

Τα ευρήματα φέρεται να επιβεβαιώνονται από την κρατική και την ιδιωτική τοξικολογική ανάλυση, ενώ αναμένεται ο ποσοτικός προσδιορισμός τους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμες παράμετροι για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να ανιχνεύθηκαν δύο ουσίες με αναισθητική και κατασταλτική δράση, η προποφόλη και η μιδαζολάμη. Όπως μεταδόθηκε, τα συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνονται τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική τοξικολογική ανάλυση.

Ωστόσο, εκκρεμεί ο ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών, δηλαδή η ακριβής συγκέντρωσή τους στο αίμα του τραγουδιστή. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση των ευρημάτων από τους ειδικούς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του.

Τι μετέδωσε το Live News για τις τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, τα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων συγκλίνουν ως προς την ανίχνευση των συγκεκριμένων ουσιών.

«Φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την κρατική αλλά και από την ιδιωτική ανάλυση, μένει μόνο ο ποσοτικός προσδιορισμός, ότι στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν τόσο η μιδαζολάμη όσο και η προποφόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ολοκλήρωση του ποσοτικού προσδιορισμού θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω αξιολόγηση των τοξικολογικών ευρημάτων. Οι συγκεντρώσεις των ουσιών, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά δεδομένα, μπορούν να βοηθήσουν τους ειδικούς να εξετάσουν τον πιθανό ρόλο τους στο περιστατικό.

Ποια είναι η σημασία του συνδυασμού προποφόλης και μιδαζολάμης

Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό που χρησιμοποιείται σε ιατρικές πράξεις υπό κατάλληλη παρακολούθηση, ενώ η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και έχει κατασταλτική, αγχολυτική και αμνησιακή δράση.

Ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει την καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και να αυξήσει τον κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής, ιδιαίτερα όταν δεν χορηγούνται με τις κατάλληλες προφυλάξεις και την απαιτούμενη παρακολούθηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Live News», ο συνδυασμός των δύο ουσιών θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρος ακόμη και για έναν υγιή άνθρωπο. Ωστόσο, η παρουσία τους στο αίμα δεν αρκεί από μόνη της για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου ή να τεκμηριωθεί η συμβολή τους χωρίς να αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις, ο χρόνος χορήγησης και το σύνολο των ιατροδικαστικών ευρημάτων.

Αναμένονται και τα συμπεράσματα του ειδικού συμβούλου της οικογένειας

Παράλληλα, αναμένονται τα συμπεράσματα του ειδικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις, ο ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών και τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά δεδομένα αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του θανάτου του τραγουδιστή.

Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και εάν οι ουσίες που φέρονται να εντοπίστηκαν στο αίμα του συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατό του.