Νέα έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση. Κλιμάκιο της Ασφάλειας μετέβη στην οδό Καρνεάδου, όπου στεγάζεται η κλινική που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Live News» στο Mega, λίγο μετά τις 15:30 έφτασαν στο σημείο τρεις αστυνομικοί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στον χώρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο δόθηκε νέα εντολή για έρευνα στο ιατρείο, στην οδό Καρνεάδου 11.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης δικηγόροι που εκπροσωπούν τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού στο πλαίσιο της υπόθεσης. Αρχικά έφτασαν δικηγόροι από το γραφείο του συνηγόρου του 58χρονου και στη συνέχεια προσήλθε ο δικηγόρος της 56χρονης κατηγορούμενης.

Οι αστυνομικοί εισήλθαν στην κλινική, ενώ τελευταίοι ανέβηκαν στον χώρο η εισαγγελέας και ακόμη ένα άτομο. Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, η παρουσία τους στο Κολωνάκι έγινε κατόπιν παραγγελίας, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της αυτοψίας.

Η σημερινή αυτοψία έρχεται περίπου έναν μήνα και έξι ημέρες μετά την προηγούμενη έφοδο των αστυνομικών στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το «Live News». Κατά την προηγούμενη έρευνα, οι Αρχές είχαν κατασχέσει φακέλους, πειστήρια και σκευάσματα που βρίσκονταν στο ιατρείο, αποχωρώντας από το σημείο με σακούλες που περιείχαν τα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Η υπόθεση αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση έχουν κατηγορηθεί και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η νέα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα ή για τον σκοπό της αυτοψίας.