Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας, ο οποίος αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός τραγουδιστής εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Δικαιοσύνη θα αποκαλύψει την αλήθεια.

Ο Βασίλης Τερλέγκας σημείωσε χαρακτηριστικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Και βέβαια το γνώριζα το παλικάρι. Το σκοτώσανε το παιδί. Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να “χάσουμε” το παιδί. Τον λέω “παιδί”, γιατί τον αγαπούσα. Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν. Αυτό με πονάει. Από κει και πέρα, πιστεύω πως η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».