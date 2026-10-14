Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς δόθηκε το «πράσινο φως» για να εξεταστούν τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από το σπίτι του. Οι Αρχές προσδοκούν ότι η ανάλυση των δεδομένων ενδέχεται να προσφέρει στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, εκδόθηκε το σχετικό βούλευμα για το άνοιγμα των ψηφιακών μέσων που κατασχέθηκαν κατά τη δεύτερη έρευνα στην κατοικία του καλλιτέχνη.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανάκτηση και την αξιολόγηση δεδομένων από τις συσκευές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιλαμβάνουν πληροφορίες με αποδεικτική αξία για την έρευνα.

Οι έξι ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν

Κατά τη δεύτερη έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, κατασχέθηκαν συνολικά έξι ψηφιακές συσκευές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τρία κινητά τηλέφωνα

Ένα τάμπλετ

Δύο φορητούς υπολογιστές

Το επόμενο βήμα αφορά την εξέταση του περιεχομένου των συσκευών και την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που θα ανακτηθούν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα της ψηφιακής εξέτασης αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή.