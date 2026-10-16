Χωρίς τέλος συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ που ξέσπασε μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που έθετε το ερώτημα αν «ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας;».

Μετά από το βίντεο στο οποίο ο Παναγιώτης Δουδωνής υποστηρίζει πως ο Θ. Καρτερός «εξαφανίστηκε» από την Πολιτική Γραμματεία της ΕΛΑΣ μετά τις αντιδράσεις για κείμενο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε γράψει καθ’ υπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα ο δεύτερος έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του, ο Θανάσης Καρτερός διερωτάται αν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι «κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης» ή αν παρασύρθηκε από την επιδίωξη προσωπικής προβολής μέσω μιας επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτηση του Θ. Καρτερού

«Όταν μιλάει ο Δουδωνής…

Και ξαφνικά ακούω με κατάπληξη από ένα πολύ σίγουρο, πολύ αξιόπιστο και πολύ αυστηρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ονόματι Δουδωνής, ότι η νόσος της εξαφάνισης που πλήττει την ΕΛ.Α.Σ επιδεινώνεται. Σε επί τούτου βίντεο μάλιστα, με σκηνοθεσία, φωτισμό και την κατάλληλη πόζα του πρωταγωνιστή. Ιατρική πόζα, ούτως ειπείν, αφού μιλάει για νόσο.

Και η κατάπληξη γίνεται αποπληξία, όταν ακούω παρακάτω το όνομά μου ως εξαφανισμένου από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Τέτοιο όργανο βέβαια δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν μειώνει την κεραμίδα, από κάπου με εξαφάνισαν αφού το υποστηρίζει με εικόνα και ήχο ο Δουδωνής. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφάλλει ο άνθρωπος που έχει διαγνώσει την τυπολογία του συνεταιρισμού ΕΛ.Α.Σ-ΝΔ, και τώρα αποκαλύπτει την τυπολογία της εξαφάνισής μου. Πρώτα έγραψα καθ’ υπαγόρευση του Τσίπρα και ύστερα ο Τσίπρας με εξαφάνισε μπροστά στην κατακραυγή. Υπογραφή: Δουδωνής.

Τώρα ομολογώ ότι είμαι σε δίλημμα. Να τον διαψεύσω κατηγορηματικά θέτοντας δημόσια τον δάκτυλο επί τον τύπον της παπάντζας; Ή να αποδεχτώ την εξαφάνισή μου και να τελειώνουμε; Η δεύτερη επιλογή είναι η πιο ασφαλής και αρμόζουσα στα σύγχρονα πολιτικά ήθη. Η πρώτη ενέχει τον εξής κίνδυνο: Αν τον διαψεύσω, τότε το μπλέξιμο είναι σίγουρο, αφού θα πρέπει να εξηγήσω την τυπολογία της πράξης του. Αν είναι δηλαδή κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης, που ξέρει την αλήθεια, αλλά δεν της δίνει το δικαίωμα να του χαλάσει ένα ωραίο βίντεο. Ή αν είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας -δεν ξαναλέω κακές λέξεις, όπως βλέπετε- που είδε το τυρί της προσωπικής προβολής με μια ωραία επίθεση στον Τσίπρα, αλλά δεν είδε τη φάκα της αλήθειας.

Για να μην έχουμε πάλι καμιά εξαφάνιση -δύσκολα βέβαια μπορεί να επέλθει κάτι τέτοιο, αφού είμαι ήδη εξαφανισμένος, αλλά μ’ αυτόν τον Τσίπρα όλα να τα περιμένεις- απαντώ ότι ΝΑΙ. Ο ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ. Είμαι και δηλώνω εξαφανισμένος από τον Τσίπρα. Τον οποίο καλώ δημοσίως:

Πρώτον να ανακαλέσει αυθωρεί και παραχρήμα την εξαφάνισή μου και να με επαναφέρει αμέσως στο όργανο από το οποίο με εξαφάνισε, ακόμα κι αν δεν με εξαφάνισε.

Δεύτερον, όχι μόνο να με επαναφέρει, αλλά και να μου δώσει προαγωγή σε ανώτερο όργανο, ως πιστό ανόργανο όργανο των επιδιώξεών του.

Και τρίτον, όταν μιλάει ο Δουδωνής μη βγάλει τσιμουδιά κανείς. Αυτός ξέρει…

Μια ερώτηση: Αυτό το βίντεο του Δουδωνή, ο Ανδρουλάκης το έχει εγκρίνει;

Και ένα ηθικοπλαστικό υστερόγραφο: Για όσους είναι κατά Ανδρουλάκη μεριά, η τιμή τιμή δεν έχει. Για όσους αντίθετα είναι κατά Τσίπρα μεριά, η κακοποίηση της τιμής τους πιάνει καλή τιμή στον τίμιο κόσμο των τιμητών. Αγορά είναι αυτή, έχει την τυπολογία της.

Θανάσης Καρτερός».