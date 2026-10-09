Το μυστικό για ένα πετυχημένο λαδερό, η τέχνη του χειροποίητου φύλλου και οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν ένα κυριακάτικο τραπέζι ξεχωριστό μπαίνουν στο επίκεντρο μιας νέας γαστρονομικής εμπειρίας στην καρδιά της Αθήνας. Τον Νοέμβριο, η κουζίνα του Lidl House Athens ανοίγει για το κοινό, προσκαλώντας όσους αγαπούν τη μαγειρική να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, μέσα από δωρεάν σεμινάρια αφιερωμένα στις ελληνικές γεύσεις και το ελαιόλαδο.

Το σκηνικό έχει στηθεί στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου, όπου το Lidl House Athens, ένας πρωτοποριακός χώρος 670 τ.μ., φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο συνάντησης για τη γαστρονομία, τη διατροφική παιδεία και τη βιώσιμη καθημερινότητα. Πρόκειται για το νέο μεγάλο εγχείρημα της Lidl Ελλάς, που φέρνει την ελληνική γαστρονομική κληρονομιά στο σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών και στην αξία της σωστής διατροφής.

Με οδηγό τη φιλοσοφία Better Living, ο χώρος φιλοδοξεί να μετατρέψει τη γνώση σε εμπειρία. Και τα πρώτα σεμινάρια μαγειρικής δίνουν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τεχνικές, υλικά και συνταγές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας.

Νοέμβριος με άρωμα ελαιολάδου

Πόσα διαφορετικά πιάτα μπορούν να ξεκινήσουν από ένα μπουκάλι καλό ελληνικό ελαιόλαδο; Η απάντηση έρχεται μέσα από τέσσερα ξεχωριστά εργαστήρια, που αναδεικνύουν την ευελιξία και τη σημασία του πιο χαρακτηριστικού ίσως υλικού της μεσογειακής διατροφής.

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων, με τίτλο «Ελαιόλαδο, η ψυχή της διατροφής μας», είναι αφιερωμένος στον ελληνικό «υγρό χρυσό» και στις γευστικές παραδόσεις που έχουν χτιστεί γύρω του.

Υπό την καθοδήγηση του Resident Chef Δήμου Μπαλόπουλου, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μυστικά της ελληνικής κουζίνας, θα εξοικειωθούν με χρήσιμες τεχνικές και θα δουν πώς γνώριμες συνταγές μπορούν να αποκτήσουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα του Νοεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες:

07.11 – Το λάδι στην ελληνική κουζίνα: Πώς το ελαιόλαδο μεταμορφώνει τα καθημερινά μας πιάτα και αναδεικνύει κάθε πρώτη ύλη.

Πώς το ελαιόλαδο μεταμορφώνει τα καθημερινά μας πιάτα και αναδεικνύει κάθε πρώτη ύλη. 14.11 – Τα λαδερά: Μυστικά και τεχνικές για τα πιο νόστιμα, παραδοσιακά και θρεπτικά λαδερά της ελληνικής οικογένειας.

Μυστικά και τεχνικές για τα πιο νόστιμα, παραδοσιακά και θρεπτικά λαδερά της ελληνικής οικογένειας. 21.11 – Οι παραδοσιακές πίτες: Από το σωστό άνοιγμα του φύλλου μέχρι το ψήσιμο, η τέχνη της ελληνικής πίτας αποκαλύπτεται.

Από το σωστό άνοιγμα του φύλλου μέχρι το ψήσιμο, η τέχνη της ελληνικής πίτας αποκαλύπτεται. 28.11 – Το κυριακάτικο τραπέζι: Ιδέες και συνταγές για πλούσια γεύματα που ενώνουν την οικογένεια και τους φίλους.

Μια γαστρονομική εμπειρία για δύο, εντελώς δωρεάν

Το ενδιαφέρον είναι ότι για να βρεθεί κανείς πίσω από τον πάγκο της κουζίνας του Lidl House Athens δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιο αντίτιμο. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν, καθώς στόχος της πρωτοβουλίας είναι να κάνει τη γνώση γύρω από τη διατροφή και τη μαγειρική προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.

Η επιλογή γίνεται μέσω κλήρωσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων για κάθε ενότητα, ενώ κάθε επιτυχημένη συμμετοχή εξασφαλίζει δύο θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι τυχεροί μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, μετατρέποντας ένα μάθημα μαγειρικής σε μια διαφορετική κοινή δραστηριότητα στο κέντρο της πόλης.

Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή

Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά την εμπειρία ενός επαγγελματικού masterclass μαγειρικής στο πιο σύγχρονο food-culture hub της πόλης, η διαδικασία είναι απλή:

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα των events: lidlhouse.gr/events/kati-nostimo-etoimazetai/ Επιλέξτε την ημερομηνία και τη θεματική που σας ενδιαφέρει. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση!

Το Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου σας περιμένει για να μαγειρέψετε, να μάθετε και να μοιραστείτε την αγάπη για το καλό, ποιοτικό φαγητό.