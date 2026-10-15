Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αφού είχε διακόψει προσωρινά τα πλήγματα κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση μεγάλης κλίμακας σε διυλιστήριο πετρελαίου νότια της Μόσχας, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε την ανταλλαγή πληροφοριών και τους περιορισμούς στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink ως μέσα πίεσης προς το Κίεβο.

Σε συνέντευξή του στους «Financial Times», ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε περιορίσει τις επιθέσεις για τρεις ημέρες, την ώρα που η Ρωσία συνέχιζε να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. «Τελειώσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η αναστολή των ουκρανικών πληγμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό αυτές τις συνθήκες.

Η ρωσική καταγγελία για επίθεση σε διυλιστήριο κοντά στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι η Ουκρανία «επιχείρησε επίθεση μεγάλης κλίμακας» σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Ριαζάν, νότια της Μόσχας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αναχαιτίστηκαν τέσσερις πύραυλοι και δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι δεκάδες ουκρανικές πόλεις βρέθηκαν υπό ρωσική επίθεση το προηγούμενο 24ωρο. Όπως ανέφερε, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 850 drones εναντίον δεκάδων πόλεων και κοινοτήτων, περιγράφοντας την επίθεση ως συνεχή και μεγάλης κλίμακας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα συμφωνούσε στην αποκαλούμενη «ενεργειακή εκεχειρία», την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι και η Μόσχα θα τηρούσε τη συμφωνία. Ωστόσο, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αγνόησε την πρόταση μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωσή της, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το Κρεμλίνο δεν είχε δηλώσει ότι αποδέχεται τη συμφωνία.

Οι καταγγελίες Ζελένσκι για τις ΗΠΑ και την ανταλλαγή πληροφοριών

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει οριστικά τα πλήγματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, Ουκρανοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν από Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η συνέχιση των επιθέσεων θα οδηγούσε σε διακοπή της παροχής πληροφοριών.

«Εάν δεν σταματήσετε τις επιθέσεις, θα μπλοκάρουμε τις πληροφορίες», ανέφεραν, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βασίζονται στις έγκαιρες αμερικανικές προειδοποιήσεις για τις επικείμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, ώστε να ενεργοποιούν την αεράμυνά τους και να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των πληγμάτων. Παράλληλα, η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του Starlink χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων για την καθοδήγηση drones και την προστασία του εναέριου χώρου της.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνθηκε προδομένος από τις ΗΠΑ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Πιρς Μόργκαν το βράδυ της Τετάρτης, μετά τις κινήσεις της Ουάσινγκτον που, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, έθεσαν υπό αμφισβήτηση βασικά στοιχεία της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι διέκοψε την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το Starlink, οι περιορισμοί στα drones και η αντίδραση του Έλον Μασκ

Οι καταγγελίες του Ουκρανού προέδρου αφορούν και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν την Τρίτη στην ταχύτητα με την οποία μπορούσαν να κινούνται τα drones, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με το δίκτυο Starlink. Αρχικά διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της υπηρεσίας, Έλον Μασκ, φάνηκε να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο, υπονοώντας ότι οι περιορισμοί οφείλονταν στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν θέμα βούλησης», δήλωσε ο Ζελένσκι στους «Financial Times».

Πηγές του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν στο BBC νωρίς την Πέμπτη ότι είχε αποκατασταθεί η λειτουργία του Starshield «εν κινήσει», δηλαδή η δυνατότητα χρήσης της στρατιωτικής εκδοχής του Starlink κατά τη μετακίνηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρμόδιοι εξακολουθούσαν να διερευνούν «τους λόγους και τις συνθήκες πίσω από τους χθεσινούς περιορισμούς».

Ο Νίο, στρατιώτης σε μία από τις ουκρανικές μονάδες αναγνώρισης με drones, δήλωσε στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4 ότι οποιοσδήποτε σκόπιμος περιορισμός στο δίκτυο Starlink θα συνιστούσε «προδοσία». Το BBC ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από τον Λευκό Οίκο και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις καταγγελίες.

Ο Ζελένσκι ζητά περισσότερους πυραύλους Patriot για να σταματήσει τα πλήγματα

Ο Ζελένσκι παραχώρησε τη συνέντευξή του στους «Financial Times» κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο την Τετάρτη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συναντήθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιταχύνει την παράδοση ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στην εφημερίδα ότι πλέον θα συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές μόνο εφόσον οι ΗΠΑ προμηθεύσουν την Ουκρανία με περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης Patriot. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι κρίσιμα για τη διακοπή των εσόδων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη των αμερικανικής κατασκευής συστημάτων Patriot από τότε που ο πόλεμος στο Ιράν άρχισε να απορροφά διαθέσιμα αποθέματα.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον Ζελένσκι, ενώ το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στη σύνοδο κορυφής τους στις Βρυξέλλες, αργότερα την Πέμπτη.

Η αιχμηρή τοποθέτηση για τον Τραμπ και τις σχέσεις με τη Ρωσία

Ο Ζελένσκι υιοθέτησε πιο συγκρουσιακό τόνο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια προς αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως εναπόκειται στον ίδιο να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με δεδομένα όσα συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα.

«Δεν καταστρέψαμε εμείς καμία σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σχέσεις των δύο ηγετών είχαν δοκιμαστεί και στο παρελθόν. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είχαν μια έντονη αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουκρανός ηγέτης αποτελούσε το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Έκτοτε, ο Ζελένσκι ακολούθησε προσεκτική διπλωματική στάση, εκφράζοντας την προθυμία του να συμμετάσχει σε συμφωνίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, επιμένοντας παράλληλα ότι οι όροι οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας πρέπει να είναι δίκαιοι.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και οι αιχμές του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε κριτική και στη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για την απελευθέρωση 300.000 τόνων ντίζελ προς την αμερικανική αγορά και τη διεθνή αγορά, η οποία επιτεύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία ισοδυναμεί ουσιαστικά με αμερικανική επένδυση στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η συμφωνία αποτέλεσε την τελευταία προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, έπειτα από μήνες κατά τους οποίους αντιμετώπιζε τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Η σύγκρουση έχει εκτοξεύσει το κόστος της βενζίνης και ιδιαίτερα του ντίζελ, επιβαρύνοντας τη δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου.

«Το ερώτημα θα είναι: πότε θα γίνει η επόμενη συμφωνία; Ίσως να αφορά το φυσικό αέριο. Σίγουρα θα αφορά το φυσικό αέριο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους «Financial Times».

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει την Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι οι διαταραχές στην αμερικανική υποστήριξη δεν είναι τυχαίες. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν είχαν προειδοποιηθεί πριν επιβληθεί το όριο ταχύτητας στη σύνδεση των drones με το Starlink. Η συγγενής υπηρεσία Starshield παρέχεται στην Ουκρανία βάσει σύμβασης με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Τουλάχιστον 13 νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας κατά το τελευταίο 24ωρο, εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «συνεχείς» και μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 850 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον δεκάδων πόλεων και κοινοτήτων.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική περιφέρεια Κιροβοχράντ, η οποία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022. Κατά τη διάρκεια ενός δεκάωρου κύματος επιθέσεων εκτοξεύθηκαν σχεδόν 360 drones.

Νεκροί αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Χερσώνα και Βολίν. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ενέτεινε σκόπιμα τις επιθέσεις, εκμεταλλευόμενη τη χαλάρωση των κυρώσεων και τις προσπάθειες άσκησης πίεσης προς την Ουκρανία.

«Είναι σαφές ότι η Ρωσία κλιμάκωσε σκόπιμα αυτές τις επιθέσεις, εκμεταλλευόμενη τη χαλάρωση των κυρώσεων και βλέποντας τις προσπάθειες άσκησης πίεσης στην Ουκρανία», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.