Σοβαρά κλονισμένος από τα νέα πλήγματα που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα στραφεί σήμερα στις Βρυξέλλες στους Ευρωπαίους συμμάχους για να τους ζητήσει να επαναβεβαιώσουν την στήριξή τους στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε χθες, Πέμπτη, στην πρωτεύουσα του Βελγίου και συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη ανεφοδιασμού της χώρας του με πυραύλους αναχαίτισης και πυρομαχικά καθώς εντείνονται οι επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο Ρούτε από την πλευρά του ζήτησε να εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχειρία, την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή ο Τραμπ. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι την στηρίζει, αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμορφωθεί.

Η Ρωσία έπληξε ξανά την Τετάρτη ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, η οποία απάντησε χθες με την επανάληψη των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Rosneft νοτιοανατολικά της Μόσχας έπειτα από «μια μαζική επίθεση» της Ουκρανίας με drones και πυραύλους.

Χθες το βράδυ ο Τραμπ, που επιρρίπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για την άνοδο των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, επέκρινε έντονα τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

«Πιστεύω ότι είναι ντροπή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, εκτιμώντας ότι «υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι», τονίζοντας ότι «ο κόσμος χρειάζεται το ντίζελ» και εξηγώντας ότι με τον τρόπο αυτό η Ουκρανία «δεν προσφέρει καλή υπηρεσία στον κόσμο».

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στον Ζελένσκι ο Τραμπ δήλωσε «δεν είμαι μεγάλος φαν του Ζελένσκι». «Πιστεύω ότι και οι δύο (σ.σ. ο Ζελένσκι και ο Πούτιν) θα ήθελαν να δουν να τελειώνει (ο πόλεμος), αλλά πιστεύω ότι ο Ζελένσκι είναι πιο δύσκολος στη συνεργασία από τον Πούτιν».

«Δεν είστε μόνοι»

Ο Ουκρανός πρόεδρος άρχισε να συναντάται ήδη από χθες το απόγευμα με Ευρωπαίους ηγέτες, στους οποίους επανέλαβε την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση στη Μόσχα.

«Όλοι στην Ευρώπη θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται ισχυρά μηνύματα: περισσότερη πραγματική πίεση στη Ρωσία και περισσότερη υποστήριξη στον αμυντικό τομέα για την Ουκρανία», τόνισε.

Σήμερα πρόκειται να έχει συνάντηση εργασίας με τους 27 ηγέτες της ΕΕ.

Είναι «ζωτικής σημασίας» να παρασχεθούν στην Ουκρανία τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι και πρόεδρε Ζελένσκι: ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X.

Τις τελευταίες ημέρες το Κίεβο κατήγγειλε ότι δεν ειδοποιήθηκε από τους συμμάχους του για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις, επικαλούμενο κυρίως περιορισμούς στη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον στρατό του.

Ο Μασκ, ο οποίος, όπως και ο Τραμπ, έχει ζητήσει την αποχώρηση του Ζελένσκι από την προεδρία της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι τυχόν επιβράδυνση του στρατιωτικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία οφείλεται σε ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι της SpaceX.

Πηγή του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας διαβεβαίωσε χθες ότι «οι εν εξελίξει επιχειρήσεις του Starshield έχουν αποκατασταθεί και συνεχίζονται» και ότι το Κίεβο εργάζεται για να «διευκρινίσει» τους λόγους των «χθεσινών περιορισμών».

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν «εσκεμμένα», αποκλείοντας το ενδεχόμενο τεχνικών προβλημάτων.