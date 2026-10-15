Νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε η περιφέρεια του Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Την επίθεση γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Γιούρι Σλιουσάρ, ο οποίος ανέφερε μέσω Telegram ότι τα ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πληγμάτων. Δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, ούτε έχει αποσαφηνιστεί η συνολική έκταση των καταστροφών.

The oil terminal in Rostov has been burning for the fifth day: another storage tank exploded overnight today 🥰🥰🥰 #UkrainianRussianWar #RussianUkrainianWar #WarInUkraine #Ukraine #War #SupportUkraine #SaveUkraine #StandWithUkraine #StopWar #RussiaIsATerroristState #RussianSoldiersAreTerrorist #PutinIsaWaCriminal #WarCrime #Warzone #StopPutin #PutinIsATerrorist #GiveWeaponToUkraine #OilTerminal #Rostov — Anastasia (@Nastushichek) October 15, 2026

Διαδοχικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Ροστόφ

Η νέα επιδρομή σημειώνεται έπειτα από αρκετές ημέρες αυξημένης δραστηριότητας ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη νότια Ρωσία.

Στις 15 Οκτωβρίου, ο Σλιουσάρ είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν περισσότερα από 20 drones σε τέσσερις περιοχές της περιφέρειας του Ροστόφ. Τότε, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, δεν είχαν καταγραφεί τραυματισμοί ή καταστροφές.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν και το πλήγμα της 10ης Οκτωβρίου σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό του Ροστόφ επί του Ντον. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στις δεξαμενές καυσίμων, η οποία εξακολουθούσε να μαίνεται αρκετές ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Astra, έως τις 14 Οκτωβρίου οι φλόγες είχαν επεκταθεί σε οκτώ από τις συνολικά δώδεκα δεξαμενές της εγκατάστασης, ενώ είχαν αναφερθεί και νέες εκρήξεις.

Ο συγκεκριμένος τερματικός σταθμός χρησιμοποιείται για τη μεταφόρτωση πετρελαϊκών προϊόντων σε πλοία και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει συνδεθεί και με τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις αναδεικνύουν τη σημασία της περιφέρειας του Ροστόφ, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για τις μεταφορές, τις ενεργειακές υποδομές και τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα της Ρωσίας.