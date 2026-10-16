Περισσότερες από 100 ύποπτες επιστολές, που φέρεται να περιέχουν λευκή σκόνη, εκτιμάται ότι κυκλοφορούν στο ταχυδρομικό δίκτυο των ΗΠΑ, με παραλήπτες γερουσιαστές, δημόσιους αξιωματούχους και εκλογικές υπηρεσίες. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους φακέλους πριν παραδοθούν, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η φύση της ουσίας ούτε εάν είναι επικίνδυνη.

Σύμφωνα με πηγές των διωκτικών αρχών που επικαλείται το ABC News, στην έρευνα συμμετέχουν το FBI, η Αστυνομία του Καπιτωλίου και η Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιθεωρήσεων των ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση έφτασε την Πέμπτη στο προσωπικό της Γερουσίας, μέσω ενημερωτικού σημειώματος για επιστολές με ύποπτες ουσίες που είχαν αποσταλεί σε διάφορες διευθύνσεις ανά τη χώρα, μεταξύ αυτών και γραφεία μελών του Κογκρέσου.

The FBI is investigating more than 100 suspicious letters sent to election offices and U.S. senators in at least 19 states that apparently contain an unknown white powder. ABC News’ Pierre Thomas reports. https://t.co/hcKzDjd7Ev https://t.co/Z56XYdRUXF — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Επιστολές προς τον Σούμερ και άλλους Δημοκρατικούς γερουσιαστές

Μεταξύ των παραληπτών ήταν ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Ύποπτη επιστολή εστάλη επίσης στο περιφερειακό γραφείο του Δημοκρατικού γερουσιαστή του Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, αλλά εντοπίστηκε από τις ταχυδρομικές αρχές πριν φτάσει στον προορισμό της. Το γραφείο του διευκρίνισε ότι, χάρη στην παρέμβαση των υπηρεσιών και στα πρωτόκολλα ασφαλείας, ούτε ο γερουσιαστής ούτε οι συνεργάτες του διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο.

Το ABC News επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν και άλλες ύποπτες επιστολές, με παραλήπτριες τις Δημοκρατικές γερουσιαστές Κίρστεν Τζίλιμπραντ και Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ.

Η Τζίλιμπραντ ανέφερε ότι ύποπτος φάκελος προς το γραφείο της στη Νέα Υόρκη εντοπίστηκε με ασφάλεια από τους ταχυδρομικούς επιθεωρητές, τους οποίους ευχαρίστησε για την προστασία του προσωπικού της.

Αντίστοιχα, το γραφείο της Μπλαντ Ρότσεστερ ανακοίνωσε ότι η επιστολή παραδόθηκε για διερεύνηση μετά τον εντοπισμό της από την Αστυνομία του Καπιτωλίου, χωρίς να προκύψει άμεσος κίνδυνος για την ίδια ή τους εργαζομένους της.

Προειδοποίηση ότι φάκελοι μπορεί να φτάσουν σε γραφεία

Η αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας της Γερουσίας προειδοποίησε ότι ορισμένες επιστολές ενδέχεται να φτάσουν στα γραφεία μελών του Κογκρέσου και συνέστησε προσοχή στον χειρισμό ύποπτης αλληλογραφίας.

Ως ένα από τα χαρακτηριστικά των φακέλων ανέφερε τις πολλαπλές ταχυδρομικές σημάνσεις. Ανάλογη ενημέρωση εστάλη και στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τα περιφερειακά γραφεία έχουν τη δυνατότητα να προωθούν την αλληλογραφία τους στο συγκρότημα του Καπιτωλίου, προκειμένου να υποβάλλεται σε αυστηρότερους ελέγχους.

Ύποπτη αλληλογραφία σε εκλογικές υπηρεσίες τουλάχιστον 15 πολιτειών

Το FBI επιβεβαίωσε ότι ερευνά και αποστολές προς γραφεία πολιτειακών αξιωματούχων αρμόδιων για εκλογικά ζητήματα και τις εκλογικές υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά.

Έως το βράδυ της Πέμπτης, εκλογικές υπηρεσίες σε τουλάχιστον 15 πολιτείες είχαν αναφέρει ότι παρέλαβαν ύποπτη αλληλογραφία ή ότι είχαν εντοπιστεί επιστολές με παραλήπτες τις ίδιες. Το συνοδευτικό βίντεο του ABC News αναφέρεται ευρύτερα σε εκλογικές υπηρεσίες και γερουσιαστές σε τουλάχιστον 19 πολιτείες.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον αποστολέα ή τους αποστολείς. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι επιστολές προς τους γερουσιαστές συνδέονται με εκείνες προς τις εκλογικές υπηρεσίες, ούτε εάν πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια.