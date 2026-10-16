Για τις διαπραγματεύσεις για το μεταναστευτικό, την αγροτική πολιτική και την ενέργεια, τοποθετήθηκε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός άφησε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης και διαμήνυσε ότι η χώρα μας δεν θα δεχθεί καμία έκπτωση στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Για τον προϋπολογισμό και αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πάντα εξαιρετικά σύνθετες και συνήθως ξεκινούν από σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των λεγόμενων φειδωλών χωρών και της πλειοψηφίας των χωρών της Ε.Ε., που επιζητούν ένα συμβιβασμό.

Κατέστη απολύτως σαφές από τη συζήτηση που είχαμε ότι η ΚΑΠ και η πολιτική συνοχής πρέπει να προστατευθούν τουλάχιστον στα ποσά που είχε προτείνει η Κομισιόν, τα οποία είναι ικανοποιητικά τουλάχιστον για τη χώρα μας. Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε εκπτώσεις στον τομέα αυτό και άλλες 15 χώρες συντάσσονται με αυτή την άποψη. Προφανώς, θα χρειαστεί να γίνουν συμβιβασμοί. Οι ίδιοι πόροι πρέπει να δούμε ότι δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τις λιγότερο πλούσιες χώρες. Έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη διαπραγμάτευση. Το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα είναι δύσκολο στο επίπεδο των πολιτικών εξελίξεων. Όλοι έχουμε την αίσθηση του κατεπείγοντος και θα μείνουμε στις Βρυξέλλες όσο χρειάζεται για μία συμφωνία ικανοποιητική για όλους.

Για ενέργεια

Η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή πηγαίνει καλά η οικονομία, ήταν σε θέση να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Άλλες χώρες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Η στήριξη που παρέχουμε δεν είναι αμελητέα και δεν πρέπει να προσπερνάται εύκολα. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. Δεν περιμένω λαγούς από το καπέλο ή μαγικές λύσεις, αλλά αυτό που ζητάμε είναι δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για να προσθέσουμε στο οπλοστάσιο και άλλα μέτρα. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα σε ταραγμένους καιρούς. Τα μέτρα που έχουμε ψηφίσει θα εκδηλώνονται και θα υλοποιούνται τους επόμενους μήνες. Η στήριξη της κοινωνίας σχετίζεται με όλο το πλαίσιο των παρεμβάσεων που ανακοίνωσα στη Θεσσαλονίκη και υλοποιούμε μέχρι κεραίας και αυτή είναι η διαφορά μας από τα άλλα κόμματα.

Πράσινη μετάβαση και νέες ενεργειακές συνθήκες και αν θα ζητήσει αλλαγές

Η επιλογή της χώρας να προσθέτει όλο και περισσότερες ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτρισμού οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Αυτή την πολιτική θα την ενισχύσουμε και στο πεδίο της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή η κατεύθυνση είναι δεδομένη. Όσον αφορά στη βιομηχανία μας, δεν πρέπει να επιβάλλουμε πρόσθετο κόστος απανθρακοποίησης. Θα επαναλάβω αυτό που είπα, ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με τη στήριξη της παραγωγικής Ευρώπης.

Για το μεταναστευτικό

Τα γαλάζια γράμματα αρκετά συχνά έχουν ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έστειλα επιστολή και βρήκα ανταπόκριση. Είναι μια ακόμα πρωτοβουλία ελληνική που βρίσκει ανταπόκριση. Αν βρισκόμασταν πάλι αντιμέτωποι με ένα περιστατικό σαν αυτό του Έβρου, θα είχαμε ένα ευρωπαϊκό οπλοστάσιο. Θα προστατεύαμε και πάλι τα σύνορά μας, αλλά άλλο είναι να τα προστατεύεις με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αγωνίζομαι γι’ αυτό 7 χρόνια και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Επιτέλους, κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.

Για τη δημοσιονομική ευελιξία

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πριν από 10 ημέρες ανακοίνωσα στήριξη της βιομηχανίας. Το ζήτημα είναι τεχνικό και ζητάμε δημοσιονομική ευελιξία στα πλαίσια που η Κομισιόν έχει θέσει. Αν την κερδίσουμε λογιστικά, θα τα αποτυπώσουμε με άλλο τρόπο για να προσθέσουμε στη φαρέτρα μας κι άλλα μέτρα. Π.χ. πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη ναυτιλία. Πρέπει να μην επιβαρυνθούν οι νησιώτες μας από το κόστος του αυξημένου ντίζελ.

Για τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Προφανώς, κρατάμε εφεδρείες για να βγάλουμε πέρα το χειμώνα. Η αντιπολίτευση δεν θα περίμενα να πει κάτι διαφορετικό. Στο πετρέλαιο θέρμανσης ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και θα επαναλάβω ότι έχουμε δύο πολέμους και μία τεράστια ενεργειακή κρίση. Αν πιστεύει κάποιος ότι η Ελλάδα είναι γαλατικό χωριό και απομονωμένη, είναι βαθιά νυχτωμένος. Αν επίσης πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα ρίξουμε τη χώρα στα βράχια.

Για την πρόσθετη επιβάρυνση στις μεταφορές (ETS2)

Δώσαμε αγώνα να μην εφαρμοστεί το 2027 αλλά το 2028 και ενδεχομένως θα δοθεί και άλλη παράταση. Το συζητάμε και θα είναι αντικείμενο και πρόσθετων συζητήσεων σε επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολόγηση για τα καύσιμα.