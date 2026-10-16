Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη για την 6η αγωνιστική της Euroleague, φίλαθλοι των Πειραιωτών προέβησαν σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι οπαδοί, η Μπαρτσελόνα ακύρωσε τα εισιτήριά τους την τελευταία στιγμή, δηλαδή ελάχιστες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Η δικαιολογία των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα για την ακύρωση των εισιτηρίων είναι πως υπάρχει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για Έλληνες και Σέρβους φιλάθλους.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα είναι περίπου 20 σε αριθμό, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους είναι με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.