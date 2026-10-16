Ένα ακόμη sold out είναι προ των πυλών για τον Ολυμπιακό, καθώς απομένουν ακόμη 1.500 εισιτήρια για τον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας.

Το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 22:00) οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, παιχνίδι για το οποίο έχουν απομείνει 1.500 εισιτήρια.

Μετά τις δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» πηγαίνει για το «τρία στα τρία» και την κατάκτηση εννέα βαθμών!

Sold out και στο Αγρίνιο

Όσα εισιτήρια διατέθηκαν για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό, που θα γίνει την Κυριακή (18/10, 17:00) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, εξαντλήθηκαν!