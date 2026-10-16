Με κλίμα συγκίνησης και ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή “Στούντιο 4”, καθώς ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έκαναν ειδική αναφορά στην απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών.



Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν στο σπουδαίο αποτύπωμα που άφησε ο εκλιπών, υπογραμμίζοντας την τεράστια προσφορά του και την προσωπικότητα που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.



Στην έναρξη προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την τελευταία συνέντευξη του «Καπετάνιου» στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη και στη συνέχεια οι δύο παρουσιαστές τον αποχαιρέτησαν.

«Ξεκινήσαμε φυσικά με αυτό το απόσπασμα με τους Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Ήταν η τελευταία συνέντευξη, η πρώτη, δεν θυμάμαι άλλη, του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.



Η μεγάλη του αγάπη, ο Παναθηναϊκός, του έκανε ένα δώρο χθες. Νίκησε! Ήταν μια ευρωπαϊκή νίκη, έτσι, λίγο πριν φύγει. Καλό ταξίδι στον καπετάνιο να πούμε, ο γνωστός καπετάνιος», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Εκφράζουμε βέβαια και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη του την οικογένεια», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

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