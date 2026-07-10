Διπλωματικός πυρετός επικρατεί στο Παρίσι, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Δευτέρα τουλάχιστον 25 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στόχος της συνάντησης του «συνασπισμού των προθύμων» είναι η διεύρυνση της στήριξης προς το Κίεβο, η άσκηση πίεσης στη Μόσχα και η ώθηση προς μια εκεχειρία με επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.



Ο συγκεκριμένος συνασπισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε έπειτα από κοινή πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας, στοχεύει στη στρατιωτική θωράκιση της Ουκρανίας. Το πιο αιχμηρό σημείο της συμφωνίας αφορά την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, κυρίως μέσω της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων μόλις επιτευχθεί μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Στο σχήμα αυτό συμμετέχουν ήδη 35 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να προστεθούν επίσημα η Μολδαβία και η Βόρεια Μακεδονία. Αυτή η διεθνής σύνοδος κορυφής διεξάγεται σε μια «πολύ δυνατή στιγμή επανασύγκλισης και διατλαντικής ενότητας».



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άκουγε για πολύ καιρό περισσότερο τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τη βούλησή του να στηρίξει περισσότερο την Ουκρανία στις συνόδους κορυφής της G7 στο Εβιάν τον Ιούνιο, και του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, όπως και να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα.



Η συνάντηση της Δευτέρας θα “συνεχίσει να ενισχύει αυτή την ορμή για να δείξει ότι οι υποστηρικτές της Ουκρανίας παραμένουν αποφασισμένοι στο πλευρό των Ουκρανών, ότι δεν υπάρχει καθόλου κόπωση και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ποντάρει σε αυτή την κόπωση”, υπογράμμισε σύμβουλος του Γάλλου προέδρου.



Οι ηγέτες του συνασπισμού θα εξετάσουν κυρίως τη συνεργασία στον τομέα της “αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας” με την Ουκρανία, με την παραγωγή όπλων κατόπιν άδειας σε αυτή τη χώρα.

Η πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία, που καλείται να αναπτυχθεί επί του πεδίου μόλις τα όπλα σιγήσουν, θα αρχίσει επίσης ασκήσεις τώρα που διαθέτει ένα “επιχειρησιακό γενικό επιτελείο” κοντά στο Παρίσι, ώστε να “δείξει στη Ρωσία πως το σύνολο των εμπλεκομένων παραγόντων είναι έτοιμο να δεσμευτεί”.



Οι ασκήσεις αυτές θα διεξαχθούν εκτός Ουκρανίας, όσο ο “συνθήκες για μια πραγματική ανάπτυξη δεν πληρούνται”, σημείωσε ωστόσο το Ελιζέ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα είναι επίσης παρών την Τρίτη στη στρατιωτική παρέλαση, στην οποία θα συμμετάσχουν στρατιώτες από χώρες που στηρίζουν στρατιωτικά το Κίεβο, όπως και άλλοι ηγέτες του συνασπισμού, επιβεβαίωσε η γαλλική προεδρία χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.



Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα επιβεβαίωσαν την παρουσία τους. Αντιθέτως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεν θα ταξιδέψει στο Παρίσι αυτή τη φορά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.