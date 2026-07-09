Σκηνές έντονης αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκαν στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας τηλεφωνόντας στο 100, καταγγέλλοντας απόπειρα εκβίασης από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι βουλευτές της ΝΔ συμπράττουν με τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει καταθέσει σε βάρος της αγωγή για προσβολή προσωπικότητας, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ.

Η ένταση οδήγησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, πριν συνεχιστούν οι εργασίες της Επιτροπής.

Φραστικό επεισόδιο με τον Νίκο Καραθανασόπουλο

Μετά τη διακοπή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο, έξω από την αίθουσα 223 της Βουλής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κύριε Καραθανασόπουλου εσείς απέχετε; Ή παίρνετε γραμμή από τον Γεωργαντά;»

Νίκος Καραθανασόπουλος: «Κάνε μας τη χάρη. Ελα μπράβο! Άντε μπράβο!»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σεξιστές!»

Η Επιτροπή εισηγείται μομφή σε βάρος της

Νωρίτερα, η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μομφή.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εξέταση των αναφορών που είχαν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μαρία Συρεγγέλα.

Οι δύο βουλευτές αποδίδουν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχαν αναλάβει καθήκοντα προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο τη βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ Ιωάννα Λυτρίβη, καταγγέλλοντας σύγκρουση συμφερόντων, καθώς – όπως υποστήριξε – διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Μαρία Συρεγγέλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η βουλευτής ξέσπασε σε κλάματα μέσα στην αίθουσα και στη συνέχεια εθεάθη εμφανώς αναστατωμένη στον διάδρομο της Βουλής.

Ένταση σημειώθηκε επίσης ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε τελικά, με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να εισηγηθεί την επιβολή μομφής σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για μια διαδικασία «αντισυνταγματική», «πρωτοφανή» και «καθοδηγούμενη». «Ούτε για τον Φλώρο που έστειλε τον Γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.