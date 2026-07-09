Συγκλονιστικές εικόνες που κόβουν την ανάσα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, αποτυπώνοντας το μέγεθος μιας καταστροφικής πυρκαγιάς στην Τσεχία. Η φωτιά ξέσπασε στο ιστορικό, πρώην εργοστάσιο υποδημάτων της Bata, στην πόλη Ζλιν, και οδήγησε στην εντυπωσιακή και ταυτόχρονα τρομακτική κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος της εγκατάστασης.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις, εξαπλώνεται μέχρι τον ένατο όροφο του κτιρίου.



Πυκνοί, μαύροι καπνοί κάλυψαν ολόκληρη την περιοχή και έγιναν ορατοί από χιλιόμετρα μακριά, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Zbortila se další část budovy. Ani v tuto chvíli neevidujeme žádná zranění. 🛟 pic.twitter.com/reio9moUqw — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 9, 2026

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφηκε από το σημείο, αποτυπώνεται η δραματική στιγμή που ένας ολόκληρος τοίχος και μεγάλο μέρος των ορόφων υποχωρούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκαλώντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και συντριμμιών, την ώρα που οι φλόγες συνέχιζαν να ξεπηδούν από το εσωτερικό.

Zasahuje 290 hasičů, 75 ks techniky, dva vrtulníky.

Zlín. pic.twitter.com/EomQL3ARzi — venkovankaJanka (@j_fajk) July 9, 2026

Για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά 290 πυροσβέστες με 75 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την πλήρη ισοπέδωση της γύρω περιοχής.



Μέχρι στιγμής, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.