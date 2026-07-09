Ο πρώην δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών και εφόσον δεν εμφανιστεί αντίπαλος, αναμένεται να γίνει πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου.

Ο δρόμος προς την Ντάουνινγκ Στριτ φαίνεται να ανοίγει για τον Άντι Μπέρναμ, μετά την έναρξη της διαδικασίας για την ανάδειξη του διαδόχου του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ είναι, μέχρι στιγμής, ο μοναδικός βουλευτής που έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του. Εφόσον κανείς άλλος δεν μπει στην κούρσα μέχρι τις 15 Ιουλίου, ο Μπέρναμ θα αναδειχθεί νέος ηγέτης των Εργατικών χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση.

Η επίσημη ανάληψη της ηγεσίας αναμένεται να γίνει στις 17 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια έκτακτου κομματικού συνεδρίου, ενώ στις 20 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα περάσει το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ ως ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ουρές βουλευτών για να στηρίξουν την υποψηφιότητά του

Από το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου, βουλευτές των Εργατικών προσέρχονταν στα γραφεία του κόμματος για να καταθέσουν την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα του Μπέρναμ.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο X, έγραψε ότι μόλις είχε ψηφίσει, εκφράζοντας την ελπίδα πως η τρίτη προσπάθειά του θα είναι και η τυχερή. Είχε διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του κόμματος το 2010 και το 2015, χωρίς όμως να καταφέρει να επικρατήσει.

Σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση, σημείωσε επίσης ότι παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος.

Just been in to nominate myself… hopefully third time lucky 😂 pic.twitter.com/I6n7FS0JFr — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026

Για να προχωρήσει επισήμως η υποψηφιότητά του, ο Μπέρναμ πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών των Εργατικών. Το όριο αυτό αναμένεται να το ξεπεράσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς δεκάδες στελέχη του κόμματος έχουν ήδη ταχθεί δημόσια στο πλευρό του.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί και δεύτερος υποψήφιος, θα ακολουθήσει εσωκομματική προεκλογική περίοδος. Ο νέος ηγέτης θα ανακοινωθεί στις 29 Αυγούστου, έπειτα από ψηφοφορία στην οποία θα συμμετάσχουν τα μέλη του κόμματος και τα συνδικάτα που συνδέονται με τους Εργατικούς.

Ο πρώην υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος, τελικά όμως ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία.

Το πρόσωπο της «επανεκκίνησης» για τους Εργατικούς

Για πολλούς μέσα στο κόμμα, ο Άντι Μπέρναμ είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δώσει στους Εργατικούς τη νέα αρχή που αναζητούν, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που οδήγησε τον Κιρ Στάρμερ στην παραίτηση στις 22 Ιουνίου.

Ο Στάρμερ είχε φτάσει στην εξουσία τον Ιούλιο του 2024, βάζοντας τέλος σε 14 χρόνια κυβερνήσεων των Συντηρητικών. Η δημοτικότητά του, ωστόσο, άρχισε να υποχωρεί γρήγορα, καθώς η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση του κόστους ζωής, πολιτικές υπαναχωρήσεις και μια σειρά από αποφάσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Καθοριστικό πλήγμα για την κυβέρνησή του αποτέλεσε και η υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον. Ο διορισμός του ως πρεσβευτή της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε σφοδρή κριτική λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπστιν. Η υπόθεση, σε συνδυασμό με τις εκλογικές ήττες των Εργατικών, αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τον Στάρμερ στο εσωτερικό του κόμματος και επιτάχυνε την αποχώρησή του.

Η θριαμβευτική επιστροφή στο Κοινοβούλιο

Ο Άντι Μπέρναμ κατάφερε να επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων κερδίζοντας με μεγάλη διαφορά τις επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια Μάκερφιλντ, κοντά στο πολιτικό του προπύργιο στο Μάντσεστερ, στις 18 Ιουνίου.

Συγκέντρωσε 24.927 ψήφους, επικρατώντας του υποψηφίου του Reform UK με διαφορά μεγαλύτερη των 9.000 ψήφων. Η επιστροφή του στο Κοινοβούλιο ήταν απαραίτητη, καθώς μόνο ένας εν ενεργεία βουλευτής μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Ο Μπέρναμ, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «βασιλιάς του Βορρά» λόγω της δημοτικότητάς του στο Μάντσεστερ, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από δεκάδες βουλευτές κατά την επιστροφή του στο Ουέστμινστερ.

Στο πλευρό του βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει ο ίδιος την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.

Το στοίχημα απέναντι στον Νάιτζελ Φάρατζ

Αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι ο επικοινωνιακός και ιδιαίτερα δημοφιλής Μπέρναμ αποτελεί την καλύτερη ελπίδα των Εργατικών απέναντι στο Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το 2029.

Το Reform UK βρισκόταν μπροστά από τους Εργατικούς στις δημοσκοπήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και το τελευταίο διάστημα η μεταξύ τους απόσταση έχει περιοριστεί.

Την ίδια στιγμή, ο Φάρατζ βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη κριτική για οικονομικές παροχές και δωρεές που φέρεται να μην είχε δηλώσει. Ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα, την οποία θα διεκδικήσει εκ νέου σε επαναληπτικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι θέλει να αφήσει τους ψηφοφόρους να τον κρίνουν για τις πράξεις του.

Το όραμα του Μπέρναμ για τη χώρα

Μετά την επιστροφή του στο Κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ άρχισε να παρουσιάζει πιο ξεκάθαρα το σχέδιό του για την επόμενη ημέρα στη Βρετανία.

Στην καρδιά των προτάσεών του βρίσκεται ένα ευρύ πρόγραμμα αποκέντρωσης, με περισσότερες εξουσίες και πόρους να περνούν από το Λονδίνο στις περιφέρειες. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες, να φέρει νέες επενδύσεις και να δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε περιοχές που αισθάνονται ότι έχουν μείνει πίσω.

Με την υποψηφιότητά του να παραμένει χωρίς αντίπαλο, ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην πρωθυπουργία. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί αν τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί κάποιος διεκδικητής ή αν η διαδοχή στην ηγεσία των Εργατικών και στην Ντάουνινγκ Στριτ θα εξελιχθεί σε μια ουσιαστικά τυπική διαδικασία.