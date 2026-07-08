Στην αγορά ακινήτων διατίθεται πλέον η ιστορική «βίλα Αλεξανδράκη» στη Νέα Πέραμο, καθώς οι ξένοι επενδυτές που είχαν αποκτήσει το ακίνητο προ ετών αποφάσισαν να προχωρήσουν στην πώλησή του. Η τιμή εκκίνησης για το ανακαινισμένο οίκημα ορίζεται πέριξ των 800.000 ευρώ, διατηρώντας ακέραια την αρχιτεκτονική του ταυτότητα από πέτρα και ξύλο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα espresso.

Η σύνδεση με τα γυρίσματα της Φίνος Φιλμ και τη Βουγιουκλάκη

Η ιστορία του οικήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δεκαετία του ’60, την περίοδο που ο ηθοποιός βρίσκεται στην κορυφή της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Αναζητώντας έναν χώρο μακριά από τη δημοσιότητα, επέλεξε να μισθώσει τη συγκεκριμένη κατοικία για πάνω από μία δεκαετία, περνώντας εκεί τις περιόδους ανάπαυλας με τα δύο του παιδιά και την τότε σύζυγό του, Βερένα Γκάουερ.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του, η περιοχή Νεράκι αποτέλεσε το σκηνικό για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα πλάνα της παραγωγής πραγματοποιήθηκαν στο κοντινό εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής και στις παραθαλάσσιες ταβέρνες της περιοχής, ενώ ο ηθοποιός φιλοξένησε στο σπίτι ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο και τους συντελεστές της Φίνος Φιλμ.

Η τοποθεσία αποτελούσε εκείνη την εποχή σταθερό σημείο συνάντησης για τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς ο ιδιοκτήτης διοργάνωνε συναντήσεις με διανοουμένους για τη συζήτηση μελλοντικών θεατρικών σχεδίων.

Η μετακόμιση στη Γλυφάδα και η εποχή Κατσάμπα

Ο καλλιτέχνης διέκοψε τη μίσθωση του ακινήτου στις αρχές της δεκαετίας του ’70, επιλέγοντας να μεταφερθεί στην περιοχή της Γλυφάδας προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Αθήνα.

Η θρυλική βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη συνέχισε να αποτελεί κέντρο συναντήσεων και μετά την αποχώρησή του, καθώς ενοικιάστηκε από τον Χριστόφορο Κατσάμπα, επικεφαλής της ιστορικής βιομηχανίας υφασμάτων Πειραϊκή Πατραϊκή, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για τη φιλοξενία κορυφαίων επιχειρηματικών ονομάτων της περιόδου.

Το ακίνητο βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο με θέα στον Σαρωνικό Κόλπο και διαθέτει αποκλειστική πρόσβαση σε παραλία, καθώς και πετρόχτιστη εξέδρα κατάλληλη για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.