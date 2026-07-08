Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη επαναλάβει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία για τον τερματισμό των συγκεκριμένων ενεργειών.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγη ώρα πριν η CENTCOM ανακοινώσει τα νέα πλήγματα προς το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μιλγουόκι της πολιτείας Ουισκόνσιν, ο Βανς ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει, αφού το Ιράν δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Η βασική συμφωνία που κάναμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας εάν σταματήσετε να πυροβολείτε πλοία, αλλά αν πυροβολήσετε πλοία, θα απαντήσουμε και θα απαντήσουμε πιο δυναμικά από ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

JD Vance on Iran:



If they try to close the Strait of Hormuz down, there's going to be a response from the American military. It's that simple. That's the deal.



They can either follow it or they can have exactly what happened to them last night.



It's going to keep on happening… pic.twitter.com/jBuTwcjuEn — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις κατά πλοίων περίπου μία εβδομάδα μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

«Αν πυροβολήσουν εναντίον πλοίων, θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Είναι τόσο απλό», ανέφερε ο Βανς, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «διατηρεί πολλές επιλογές» για την αντίδραση των ΗΠΑ.

Ο Βανς υπογράμμισε επίσης ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως τα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνουν ανοιχτά», προειδοποιώντας πως «αν προσπαθήσουν να τα κλείσουν, θα υπάρξει απάντηση από τον αμερικανικό στρατό».

JD Vance on Iran:



The basic deal we cut was we'll lift our blockade and stop shooting ships. If you shoot at ships, we'll punch back harder than ever before.



They said they would stop, and what happened 24 hours ago? They started shooting ships again.



They were good,… pic.twitter.com/Y8dunysutH — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την Τρίτη το βράδυ πλήγματα «ως άμεση απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ».

Από την πλευρά του, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, υποστηρίζοντας πως οι «μονομερείς» ενέργειες και οι επιθέσεις της Ουάσινγκτον υπονομεύουν το μνημόνιο κατανόησης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το μνημόνιο «ήταν, από το πρώτο βήμα, βασισμένο όχι στην εμπιστοσύνη αλλά σε έναν ξεκάθαρο μηχανισμό “δέσμευση έναντι δέσμευσης”».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά τη σαφή διατύπωση του άρθρου πέντε του μνημονίου, το οποίο αναθέτει στο Ιράν τον καθορισμό των ρυθμίσεων για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, «οι ΗΠΑ αμφισβήτησαν τη διάταξη και, μέσω των μονομερών ενεργειών τους καθώς και των επιθετικών επιθέσεών τους εναντίον του Ιράν, παραβίασαν ουσιαστικά το πλαίσιο της συμφωνίας».