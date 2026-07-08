Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ, λέγοντας κατά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Άγκυρα ότι ο αμερικανικός στρατός «επιτέθηκε με μεγάλη δύναμη».

«Είναι άρρωστοι. Κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Τους είπαμε “Πηγαίνετε να κάνετε τις κηδείες σας”, και αντί για αυτό, χθες άρχισαν να εκτοξεύουν ρουκέτες και να επιτίθενται σε πλοία. Γι’ αυτό τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», είπε.

Οι επιθέσεις ήταν «20 φορές πιο σκληρές» από τις ιρανικές επιθέσεις, σημείωσε ο Τραμπ.

«Τους είπα ότι κάθε φορά που χτυπάτε, χτυπάμε κι εμείς. Φυσικά, είναι βρώμικοι παίκτες, οπότε επιτίθενται σε όλους.

Γι’ αυτό δεν τους συμπαθούμε, εγώ δεν τους συμπαθώ, και είναι κακοί άνθρωποι», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πολύ χρόνο με το Ιράν και «δεν νομίζω ότι ξέρουν τι στο διάολο κάνουν», καθώς θα έπρεπε να είχαν συνάψει ειρηνευτική συμφωνία εδώ και πολύ καιρό.

NATO leaders are meeting in Turkiye’s capital, Ankara, for the second day of a key summit. Divisions over defence spending, the Ukraine war and the Iran conflict dominated the first day.



🔴 Follow our LIVE updates: https://t.co/xhWdwIr6Ds pic.twitter.com/5kkgVAmWII — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 8, 2026

«Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι, και πρέπει να τους ξεφορτωθούμε – είναι καρκίνος. Είναι καρκίνος. Και ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να αφαιρέσετε τον καρκίνο νωρίς», συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στην Άγκυρα αν η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν έχει τελειώσει.

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για μένα, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω να ασχοληθώ πια μαζί τους», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όσον αφορά εμένα, έχει τελειώσει. Θα μιλήσω στους διαπραγματευτές μας· αυτοί θέλουν να διαπραγματευτούν. Όσον αφορά εμένα, είναι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαι μαζί τους», είπε ακόμη.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ σχολίασε στον Τραμπ: «Αυτό που κάνατε χθες το βράδυ ήταν απολύτως απαραίτητο», αναφερόμενος στις νυχτερινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στις 17 Ιουνίου, το οποίο ανέστειλε τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών και προέβλεπε μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών με στόχο την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας «μια σειρά ισχυρών επιθέσεων» εναντίον του Ιράν, οι οποίες, όπως ανέφερε, αποτελούσαν αντίδραση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Αμέσως προηγουμένως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

BREAKING: Trump:



Cut off all trade with Spain, please, including visits.



Watch them come running back. He will come running back.



They treat Mark Rutte terribly. pic.twitter.com/jVMHNrjpAh — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών, Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι συμπαθεί τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον χαρακτήρισε «υπέροχο» και αναφέρθηκε στη θερμή υποδοχή που έλαβε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία. «Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, θέλει να αποκτήσει τα F-35», σημείωσε.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ήταν «πολύ επιτυχημένη» και «φανταστική συνάντηση», είπε ακόμη ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν. «Η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραλείψει την οργάνωση συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για το 2027 για να αποφύγει τις εντάσεις με τον Τραμπ.