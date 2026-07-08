Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αναμένεται να αποκτήσει έναν ξεχωριστό μουσικό χαρακτήρα, καθώς ο Τζάστιν Μπίμπερ θα βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο σόου του ημιχρόνου, όπως έκανε γνωστό η FIFA.

Ο Καναδός τραγουδιστής θα συμμετάσχει σε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα διάρκειας 11 λεπτών, στο οποίο έχουν ήδη ανακοινωθεί ως συμμετέχοντες μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και οι BTS. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά το ημίχρονο ενός τελικού Μουντιάλ θα φιλοξενήσει ένα τέτοιο μουσικό θέαμα.

Τη συνολική επιμέλεια της παράστασης θα αναλάβει ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής των Coldplay, με τη διοργάνωση να επιχειρεί να συνδυάσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός με μια παγκόσμια καμπάνια κοινωνικής προσφοράς.

Η πρωτοβουλία που συνοδεύει το σόου έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη προγραμμάτων που θα προσφέρουν σε παιδιά σε όλο τον κόσμο καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ένα μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατευθύνεται προς αυτή την προσπάθεια.

Το πρόγραμμα δεν θα περιοριστεί μόνο στη μουσική, καθώς αναμένεται να περιλαμβάνει και εμφανίσεις γνωστών χαρακτήρων από τις δημοφιλείς σειρές «Sesame Street» και «The Muppets», προσθέτοντας ένα πιο οικογενειακό και ψυχαγωγικό στοιχείο στη μεγάλη βραδιά.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, κοντά στη Νέα Υόρκη. Η FIFA θέλει να μετατρέψει τη διοργάνωση σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα που θα ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και τη φιλανθρωπία.