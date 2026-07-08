Η Αίγυπτος προχώρησε σε καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του αγώνα με την Αργεντινή στους «16» του Μουντιάλ 2026 και ζητάει να γίνει έρευνα για τον Γάλλο ρέφερι, Φρανσουά Λετεσιέ.

Αμέσως μετά τη λήξη του ματς και την ήττα με 3-2, ο προπονητής Χοσάμ Χασάν και ο Ζίκο, από την πλευρά των παικτών, εξέφρασαν τα έντονα παράπονά τους για τη διαιτησία θεωρώντας πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και μία μέρα μετά οι Αιγύπτιοι δεν έχουν ηρεμήσει.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας προχώρησε σε καταγγελία στη FIFA και ζήτησε να γίνει έρευνα για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, ενώ κάνει λόγο για διαφορετικά κριτήρια στις διαιτητικές αποφάσεις αλλά και στη χρήση του VAR, τονίζοντας πως ο διαιτητής αρνήθηκε επίμονα να εξετάσει κάποιες φάσεις.

Η Αίγυπτος ζητάει τον αποκλεισμό του Γάλλου ρέφερι και όλης της διαιτητικής ομάδας από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τονίζει πως «αρκετοί ειδικοί και αναλυτές ποδοσφαίρου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν επισημάνει αμφιλεγόμενες και καθοριστικές διαιτητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας, αμεροληψίας και διαφάνειας στη διαιτησία των αγώνων, ιδιαίτερα σε μια διοργάνωση του κύρους και της σημασίας του Μουντιάλ 2026»

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Ο Χάνι Αμπού Ρίντα, πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη FIFA, ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του Γάλλου διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, εξαιτίας σοβαρών διαιτητικών λαθών που, σύμφωνα με την ομοσπονδία, διέπραξαν ο ίδιος και η διαιτητική ομάδα.