Σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος κατάφερε να ανέβει στο βάθρο καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης U20.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε στον μικρό τελικό τον Γκρεγκοριάν από την Αρμενία και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-1, εξασφαλίζοντας έτσι μία θέση στο βάθρο, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχία για τον 19χρονο Κολιτσόπουλο καθώς έχει ήδη κατακτήσει έξι μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας συνεχώς ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας στην ελληνορωμαϊκή.

Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει και η Μαρία Λουίζα Γκίκα καθώς την Πέμπτη (9/7) θα αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό, μετά την ήττα της από τη Γερμανίδα Βρεσχ στον ημιτελικό, μία εκ των Κουλακίβσκα (Ουκρανία) ή Φαν Κλέουνεν (Ολλανδία).