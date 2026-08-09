Μια ξεχωριστή απόδραση από την Ελλάδα και τους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης επέλεξε να κάνει η Μαρία Μπεκατώρου αυτόν τον Αύγουστο, όπως φρόντισε να γνωστοποιήσει μέσω social media στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του The Chase στο Μεγάλο Κανάλι κάνει διακοπές στη γειτονική Ιταλία από την οποία και μοιράζεται όμορφα φωτογραφικά στιγμιότυπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το απόγευμα της Κυριακής, λοιπόν, η Μαρία Μπεκατώρου θέλησε να δώσει μια γεύση από θάλασσα και ηρεμία στους διαδικτυακούς της φίλους από την τελευταία της θαλασσινή εξόρμηση.

“Αν ξαναγεννιόμουν, για όλα τα λάθη μου δεν θα νοιαζόμουν” έγραψε χαρακτηριστικά, με νόημα, η παρουσιάστρια του MEGA στη λεζάντα με την οποία και συνόδευσε αυτή τη νέα της ανάρτηση στα social media.