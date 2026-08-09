Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι το πρόσωπο των ημερών στον ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ανέβασε στα social media ένα βίντεο από την παρουσία του στην προπόνηση.

Ο διεθνής αριστερός μπακ επέστρεψε στον «δικέφαλο του βορρά» υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο, με τους οπαδούς να ενθουσιάζονται και τον Αλέσιο Λίσι να ανυπομονεί για τη στιγμή που θα τον έχει στη διάθεσή του.

Μια στιγμή που περιμένει πώς και πώς και ο Γιαννούλης, ο οποίος ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα στο 100%, έτοιμος για να μπει στους αγώνες.

Όλα τα μάτια, με λίγα λόγια, είναι πάνω του και αυτό ήταν και το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο από την προπόνηση.