Νέα έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την ανεξιχνίαστη δολοφονία μιας 23χρονης γυναίκας, που σημειώθηκε πριν από 32 χρόνια, απευθύνουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι άνθρωποι που γνώριζαν στοιχεία εκείνη την εποχή μπορεί να επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηλοί από «πίστη ή φόβο».

Η αστυνομία απευθύνεται εκ νέου σε πιθανούς μάρτυρες, τονίζοντας το μήνυμα: «Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό».

Fear may explain silence over murder of woman in 1994, say police in new appeal.



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Η δολοφονία της Τζούλι Φίνλεϊ το 1994

Η Τζούλι Φίνλεϊ, 23 ετών, στραγγαλίστηκε και το γυμνό σώμα της εντοπίστηκε πεταμένο σε χωράφι με καρότα, βορειοδυτικά του Σεντ Χέλενς, στο Μέρσεϊσαϊντ, το 1994.

Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν περίπου στις 23:00 το προηγούμενο βράδυ. Βρισκόταν στο πίσω μέρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρόγιαλ Λίβερπουλ και συνομιλούσε με έναν άγνωστο λευκό άνδρα, μέτριου ύψους και σωματικής διάπλασης, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, η αστυνομία επαναφέρει την έκκληση προς όσους ενδέχεται να γνωρίζουν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Μια πληροφορία θα μπορούσε να είναι το κλειδί»

Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Σαμ Ντέιβις δήλωσε ότι οι Αρχές γνωρίζουν πως το 1994 υπήρχαν άνθρωποι που ενδεχομένως είχαν πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της Τζούλι, αλλά δεν τις έδωσαν στην αστυνομία, είτε από πίστη είτε από φόβο.

«Γνωρίζουμε ότι το 1994 άνθρωποι μπορεί να είχαν πληροφορίες για τον θάνατο της Τζούλι, τις οποίες, είτε από πίστη είτε από φόβο, δεν μας έφεραν στην αντίληψή μας», ανέφερε.

«Το μήνυμά μου θα ήταν ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό και να μας πεις τι γνωρίζεις, όσο μικρή κι αν είναι η πληροφορία».

«Μία πληροφορία θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την προσαγωγή του υπεύθυνου στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Η μαρτυρία για τον καβγά έξω από παμπ

Μάρτυρας είχε αναφέρει τότε ότι είδε μια νεαρή γυναίκα, η οποία ταίριαζε στην περιγραφή του θύματος, να διαπληκτίζεται με έναν άνδρα περίπου στις 00:30 της 6ης Αυγούστου 1994, έξω από την παμπ Γουίτσεφ, στο Ρέινφορντ.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρισκόταν μόλις 45 μέτρα από το σημείο όπου βρέθηκε αργότερα την ίδια ημέρα το σώμα της Τζούλι Φίνλεϊ.