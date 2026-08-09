Στο όμορφο νησί της Κύθνου επέλεξε η Έλλη Κοκκίνου να απολαύσει λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς και ηρεμίας, εν μέσω των μουσικών εμφανίσεων που πραγματοποιεί ανά την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι.

Σαν φίλη των social media, μάλιστα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα ξεχωριστά στιγμιότυπα από την ημέρα της.

Έτσι, το βράδυ της Κυριακής, η Έλλη Κοκκίνου δημοσίευσε ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ στο οποίο μαγνητίζει με ευκολία τα βλέμματα η εικόνα της πλάι στην πισίνα.

Κι αυτό καθώς η τραγουδίστρια φορά το πλέον εντυπωσιακό της ολόσωμο μαγιό και απολαμβάνει μια φέτα καρπούζι ποζάροντας, παράλληλα, στον φωτογραφικό φακό.

“Καλοκαίρι” αρκέστηκε να γράψει λιτά η Έλλη Κοκκίνου στη λεζάντα της νέας δημοσίευσης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.