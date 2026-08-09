Αντιδράσεις προκαλεί challenge μεταξύ ανηλίκων το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο μέσα σε δάσος στη λεωφόρο Πεντέλης στα Βριλήσσια. Οι ανήλικοι βάζουν φωτιά και στη συνέχεια προσπαθούν να τη σβήσουν. Πρόκειται εικόνες που συγκλονίζουν.

Το βίντεο με το επικίνδυνο challenge δείχνει τρεις ανήλικους να παίζουν κυριολεκτικά με τη φωτιά μέσα σε πυκνό πευκοδάσος στο Πεντελικό κι ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά είναι πολύ υψηλός.

Όπως εκτιμούν οι πυροσβέστες, αυτό το άκρως επικίνδυνο challenge εκτυλίσσεται στις παρυφές της λεωφόρου Πεντέλης στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, το οποίο γλίτωσε στην καταστροφική πυρκαγιά του 2024.

Το επίμαχο βίντεο με τους ανήλικους, το οποίο πρόβαλλε την Κυριακή (09.08.2026) ο ΑΝΤ1, «τράβηξε» διερχόμενος οδηγός που είδε τους τρεις εφήβους να κινούνται ύποπτα στο σημείο.

Βάζουν τη φωτιά και αμέσως μετά σπεύδουν για να τη σβήσουν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων και δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν οι τρεις ανήλικοι αλλά και οι γονείς τους.