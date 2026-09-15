Η ΑΕΚ θέλει να αποκτήσει ακόμη έναν γκαρντ μετά τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και έχει ως στόχο τον Τομά Ερτέλ, ο οποίος έδειξε θετικός στην πρώτη επαφή των δύο πλευρών.

Ο 37χρονος Γάλλος ήταν και το περσινό καλοκαίρι πολύ ψηλά στη λίστα του Ντράγκαν Σάκοτα, δεν ήρθε όμως στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν υπέγραψε στη Βιλερμπάν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 25 συμμετοχές στη Euroleague.

Τώρα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» υπάρχει αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς στην πρώτη επικοινωνία των δύο πλευρών ο Ερτέλ έδειξε θετικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι επαφές θα συνεχιστούν και στην ΑΕΚ θέλουν να πιστεύουν πως όλα θα πάνε καλά και θα υπάρξει συμφωνία με τον Ερτέλ, ο οποίος πλην της Βιλερμπάν έχει αγωνιστεί και στις Ορτέζ, Στρασβούργο, Αλικάντε, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Σενζέν Λέοπαρντς και Κορούνια.