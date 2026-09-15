Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να σκοράρει, η Αλ Αΐν συνέτριψε με 4-0 την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Champions League Ασίας.

Η ομάδα του Έλληνα φορ έκανε το καλύτερο ξεκίνημα στη διοργάνωση, σε μια βραδιά στην οποία τίποτα δεν πήγε καλά για τον CR7 και τους συμπαίκτες του, καθώς γνώρισαν βαριά ήττα.

Ο Ελ Χουσίν Ραχίμι ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Αλ Αΐν και στη συνέχεια βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα κάνοντας το 2-0, με τον Σουφιάν Ραχίμι να γράφει στη συνέχεια το 3-0.

Αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 4-0 ήταν ο Γιακουμάκης με πλασέ εντός περιοχής, με τον Ρονάλντο να παρακολουθεί ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε.