Σοκαριστική ήταν η στιγμή όπου μια ηλικιωμένη στη Βρετανία υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς όταν ένας εκπαιδευτής οδηγών έπεσε πάνω στο ποδήλατό της από πίσω με 90 χιλιόμετρα την ώρα και την παρέσυρε, εκσφενδονίζοντάς την. Η Ρεμπέκα Τάντον λέει ότι ο Τζον Ντικ δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη αφότου την εκσφενδόνισε από το ποδήλατό της στο Λίνκολνσαϊρ.

Όμως ο Ντικ κρίθηκε ένοχος για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από αμελή οδήγηση, κερδίζοντας ποινή φυλάκισης με αναστολή και διετή απαγόρευση οδήγησης που κατέστρεψε την καριέρα του ως εκπαιδευτή. Η κ. Τάντον λέει ότι δεν θα «συνέλθει ποτέ» από τα τραύματά της, τα οποία απαιτούσαν επτά μεταλλικές πλάκες στα οστά της και οδήγησαν σε σήψη.



Σε μια σκληρή τροπή της μοίρας, μόλις είχε βγει από μία από τις έξι χειρουργικές επεμβάσεις όταν ο 33χρονος γιος της πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο – και έπρεπε να οργανώσει την κηδεία από ένα κρεβάτι νοσοκομείου.



Η ίδια δήλωσε στη Daily Mail: «Το κράνος μου μου έσωσε τη ζωή, δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Απλώς υπάρχω με συνεχείς πόνους, ενώ ο Τζον Ντικ εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος – και δεν έχει δείξει καμία απολύτως μεταμέλεια».

Το χρονικό της σφοδρής παράσυρσης και η μάχη για τη ζωή

Μία από αυτές τις καθημερινές βόλτες τη βρήκε να μοιράζεται τον δρόμο Manby Road προς το Louth με τον Ντικ. Το βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου τον δείχνει να οδηγεί μόνος στο Ford Puma του, το οποίο έφερε σήμανση εκπαιδευτικού οχήματος, βγαίνοντας από το Manby με το ραδιόφωνο να παίζει, και να επιταχύνει σε έναν λόφο μόλις εμφανίζεται η κ. Τάντον.



Παρά το γεγονός ότι φορούσε τα γυαλιά του, ο Ντικ απέτυχε να εντοπίσει την κ. Τάντον και έπεσε πάνω της από πίσω, φωνάζοντας καθώς το συνειδητοποιούσε. Το βίντεο από την πίσω πλευρά τη δείχνει να εκσφενδονίζεται στον αέρα πριν πέσει με σοκαριστικό τρόπο στην άσφαλτο, αναγκάζοντας το επόμενο αυτοκίνητο να κάνει ελιγμό για να αποφύγει να την πατήσει.

Δείτε το βίντεο:

Η κ. Τάντον λέει: «Θυμάμαι ελάχιστα από τα όσα ακολούθησαν, αλλά άκουσα κάποιον να λέει ότι δεν θα τα κατάφερνα αν με έβαζαν στο ελικόπτερο διασώσεων. Οι διασώστες ήθελαν να με πάμε στο Hull, αλλά συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να πάω πρώτα στο Grimsby οδικώς για να σταθεροποιηθώ. Χρειάστηκα επείγουσα μετάγγιση αίματος επειδή έχανα πάρα πολύ».

Η μακρά νοσηλεία, η σήψη και το τραγικό χτύπημα της μοίρας

Η λεκάνη της συντρίφθηκε σε κομμάτια και τα οστά σε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά του σώματός της έσπασαν. Μια τρύπα στο πρόσωπό της μέχρι το κόκαλο πάνω από μια κατεστραμμένη κόγχη του ματιού αιμορραγούσε τόσο πολύ που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με πλαστική χειρουργική εκείνο το βράδυ.



Ακολούθησαν εβδομάδες στην Εντατική, κατά τη διάρκεια των οποίων βιδώθηκαν πέντε πλάκες στη λεκάνη της κ. Τάντον, μία στο ισχίο και μία στον ώμο. Η ίδια δήλωσε: «Από τη στιγμή που ο Τζον Ντικ οδήγησε απρόσεκτα το αυτοκίνητό του πάνω μου, μου αφαίρεσε την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αγάπη για τη ζωή».



Ενώ οι πληγές άρχιζαν να επουλώνονται, η κ. Τάντον προσβλήθηκε από σήψη – που σημαίνει ότι η μόλυνση είχε εγκατασταθεί γύρω από τις πλάκες που ήταν βιδωμένες στα οστά της. Έπρεπε να ανοιχτούν τα πάντα ξανά, να καθαριστεί η μόλυνση, να αφαιρεθεί ένα απόστημα και να γεμίσουν οι πληγές της με αντιβιοτικά.



Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, ωστόσο, η ουροδόχος κύστη της σκίστηκε κατά λάθος – επιβαρύνοντάς την με καθετήρα για τρεις μήνες. Όταν φαινόταν ότι τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν πιο δύσκολα, η κ. Τάντον ξύπνησε από μια χειρουργική επέμβαση με τα χειρότερα δυνατά νέα: ο 33χρονος γιος της είχε πεθάνει ξαφνικά από έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο, σύμφωνα με την Daily Mail.