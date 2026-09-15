Σε εφιάλτη εκτυλίχθηκε μια πτήση Boeing 737 της Sepehran Airlines, καθώς το εσωτερικό άρχισε να γκρεμίζεται μετά από ζημιά στον τροχό.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Ασίας, το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση κατά την απογείωση από την πόλη Μασχάντ, στο Ιράν.

Ο τροχός φαίνεται να έσκασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα και να ακολουθήσουν έντονες αναταράξεις, με τα ντουλάπια να ανοίγουν και να πέφτουν οι βαλίτσες, ενώ ξεκόλλησαν εσωτερικά τμήματα της οροφής.

Το αεροπλάνο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

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