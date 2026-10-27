Ο κύκλος της δεύτερης ημέρας των απολογιών στην υπόθεση της Pizza Fan άνοιξε με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δύο ώρες και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το σύστημα απάτης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε υιοθετήσει η εταιρεία μέσω παράνομου λογισμικού, αλλά και τον «θησαυρό» που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, όπως του αποδίδονται, και ζήτησε να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που θα προκύψουν από τον σχετικό φορολογικό έλεγχο, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία της επιχείρησης. Μάλιστα, φέρεται να έκανε λόγο για φορολογικές εκκρεμότητες, δηλώνοντας την πρόθεση να τις τακτοποιήσει, ώστε να μην επηρεαστεί το δίκτυο καταστημάτων.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε ο κατηγορούμενος, ο οποίος αμφισβήτησε το ύψος της φορολογικής παράβασης που, σύμφωνα με την κατηγορία, ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

«Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση. Είμαι στη διάθεση των αρχών, όταν προσδιορισθεί με σαφήνεια το ύψος της τυχόν φορολογικής διαφοράς, να προβώ σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη ρύθμισή του», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή ο επιχειρηματίας, ο οποίος εμφανίζεται να δήλωσε τη συναίνεσή του «για την απόδοση των κατασχόμενων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

Αναφερόμενος στο «κέρασμα», ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι γνώριζε πως γινόταν παράνομη χρήση του από καταστηματάρχες, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών υπήρχε δυνατότητα ελέγχου των εσόδων τους. Όπως σημείωσε, το ποσοστό που λάμβανε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα.

Όταν ρωτήθηκε για το 1 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε σε κρύπτη στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για χρήματα που προέρχονται από την πολυετή επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι μπορεί να δικαιολογηθεί.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην απολογία του στενού συνεργάτη του κατηγορούμενου επιχειρηματία που, σύμφωνα με τις αρχές, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από τον επιχειρηματία.

«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», φέρεται να ισχυρίστηκε. «Έχει πλήρη άρνηση κατηγοριών. Ουσιαστικά η φοροδιαφυγή είναι το βασικό αδίκημα… Γνώριζε ότι υπάρχει το λογισμικό, ρωτήθηκε και απάντησε ότι γνώριζε πως υφίσταται το λογισμικό, αλλά ότι ο ίδιος ούτε πρόσβαση είχε ούτε τα καθήκοντά του σχετίζονταν», σημείωσε ο συνήγορός του, Νίκος Αλετράς, προσθέτοντας πως «χθες ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα βασικά αδικήματα, φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ».

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και, μόλις ολοκληρωθεί, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Χθες απολογήθηκαν 10 από τους 23 συλληφθέντες, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.