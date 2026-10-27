Στις 4 και όχι στις 5 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί τελικά το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τη σέντρα να είναι στις 17:30.

Το πρόγραμμα της UEFA έλεγε αρχικά ότι ο αγώνας θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου, οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία όμως έφεραν αλλαγή ημερομηνίας, όπως έγινε γνωστό και επισήμως πλέον.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τελικά στις 4 Νοεμβρίου τη Ρεν και μάλιστα η σέντρα θα γίνει πολύ νωρίς και συγκεκριμένα στις 17:30, για να μην πέσει το παιχνίδι πάνω σε αυτά του Champions League που είναι προγραμματισμένα για εκείνη την ημέρα.

Στις 19:45 θα γίνουν δύο αγώνες για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και μάλιστα ο ένας είναι αυτός της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε το ματς του Ολυμπιακού με τους Γάλλους θα αρχίσει στις 17:30.