Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (28/10) την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει στη διάθεσή του τους Γιάννη Μιχαηλίδη, Τομ Λουσέ και Δημήτρη Πέλκα.

Το κλίμα στις τάξεις των «ασπρόμαυρων» είναι πολύ βαρύ μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για τη Stoiximan Super League και ο Λίσι περιμένει από την ομάδα του να αντιδράσει κόντρα στην Ένωση και να πάρει μια νίκη που θα επαναφέρει την ηρεμία και τα χαμόγελα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους» ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τρίτης (27/10) και στη συνέχεια ο Ιταλός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζει οι Μιχαηλίδης, Λούσε και Πέλκας.

Ο πρώτος ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας και αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, ο δεύτερος έκανε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο και ο τρίτος συνέχισε τη θεραπεία του.

Στην αποστολή του «δικεφάλου του βορρά» είναι οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Κοσίδης, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.