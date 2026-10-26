Με ιστορία στην Ελλάδα που ξεκινά από το 1976 και με σταθερή παρουσία και ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, η BSH συνεχίζει να επενδύει στα προϊόντα, την τεχνολογία και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BSH, Γιάννης Γρατσώνης, μιλά στο Newsbeast για την πορεία της εταιρείας, τις προκλήσεις της αγοράς, τον ρόλο της καινοτομίας και της βιωσιμότητας, αλλά και για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έλληνα καταναλωτή.

Ο πήχης μετά από ένα ισχυρό 2025

Ο Γιάννης Γρατσώνης χαρακτήρισε το 2025 ιδιαίτερα επιτυχημένο, επισημαίνοντας ότι η BSH κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 178 εκατ. ευρώ στην αγορά Ελλάδας και Κύπρου.

«Η βάση είναι ένα ιδιαίτερα πετυχημένο 2025, με έναν τζίρο της τάξεως των 178 εκατ. ευρώ στη δική μας αγορά, κάτι που μας τοποθετεί στην κορυφή του κλάδου μας στην Ελλάδα και την Κύπρο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η διατήρηση αυτής της δυναμικής αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο της εταιρείας, σε ένα περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις.

«Αυτός είναι ο πήχης που έχουμε μπροστά μας, αλλά αυτό αφορά τα νούμερα. Υπάρχει στη συνέχεια η πραγματικότητα, με όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Προσπαθούμε να κινούμαστε με βάση τη στρατηγική που έχουμε διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την παρουσία μας στην ελληνική αγορά και να δίνουμε τις σωστές προτεραιότητες», σημείωσε.

Η καινοτομία πρέπει να κάνει τη ζωή ευκολότερη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BSH στην ποιότητα και την αξιοπιστία των οικιακών συσκευών, τονίζοντας ότι η αγορά τους αποτελεί σημαντική επένδυση για ένα νοικοκυριό.

«Τα προϊόντα αποτελούν μια σοβαρή επένδυση, οικονομική αλλά πολλές φορές και συναισθηματική, για τον καταναλωτή. Άρα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτό που του προσφέρεις», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια σύγχρονη οικιακή συσκευή δεν αρκεί να ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία. Πρέπει η τεχνολογία αυτή να έχει πρακτική αξία στην καθημερινότητα.

«Τα προϊόντα πρέπει να έχουν τεχνική αρτιότητα, κορυφαία υποστήριξη (after sales) με άμεση ανταπόκριση όποτε αυτή χρειάζεται, αλλά και τεχνολογία εφαρμοσμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει την καθημερινότητά μας πολύ πιο εύκολη», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι οικιακές συσκευές πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμες και λειτουργικές, χωρίς να απαιτούν την προσοχή του χρήστη.

«Τα προϊόντα μας πρέπει να είναι εκεί, να δουλεύουν πάντα, να δουλεύουν σωστά και να μη φαίνονται. Να μην αισθάνεσαι ότι σου δημιουργούν κάποιο πρόβλημα», είπε.

Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ψυγείο, μία από τις ελάχιστες συσκευές που λειτουργούν αδιάκοπα.

«Το ψυγείο είναι 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα στην πρίζα. Δεν είναι ποτέ σε αναμονή. Περιμένεις ότι θα ανοίξεις την πόρτα, θα ανάψει το φως και θα βρεις όσα είχες αφήσει μέσα φρέσκα και έτοιμα για κατανάλωση. Αυτή είναι η ουσία της σωστής λειτουργίας μιας συσκευής», εξήγησε.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Ο Γιάννης Γρατσώνης επισήμανε ότι η τεχνολογική καινοτομία δεν είναι καινούργια υπόθεση για τον κλάδο των λευκών συσκευών. Αντίθετα, εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται για να επιλύει πρακτικά προβλήματα και να προσαρμόζει τα προϊόντα στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών.

«Η τεχνολογία δεν είναι κάτι καινούργιο. Η εξέλιξή της όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει πολλά παραδείγματα, ακόμη και στον χώρο των λευκών συσκευών, όπου το ζητούμενο είναι η ευκολία στην καθημερινή χρήση», τόνισε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την εισαγωγή, ήδη από τη δεκαετία του 1980, ενός στενότερου πλυντηρίου πιάτων 45 εκατοστών, προσαρμοσμένου στις διαστάσεις της ελληνικής κουζίνας.

«Μέχρι τότε το πλυντήριο πιάτων ήταν συνδεδεμένο με τα 60 εκατοστά. Όμως σε πολλές ελληνικές κουζίνες δεν χωρούσε. Τα 45 εκατοστά ήταν μια τεχνολογική λύση σε μια πραγματική ανάγκη, γιατί έπρεπε να προσαρμόσεις το προϊόν στον χώρο και στον καταναλωτή», εξήγησε.

Σεβασμός στο περιβάλλον (Βιωσιμότητα & After sales)

Η βιωσιμότητα αποτελεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της BSH, έναν από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η εξέλιξη των προϊόντων της εταιρείας.

«Ένας από τους βασικούς πυλώνες εξέλιξης και ανάπτυξης της εταιρείας μας είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και, συνολικά, η ανάπτυξη συσκευών που μπορούν να περιορίζουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης τους.

«Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μια στρατηγική marketing, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας ταυτότητας – στο DNA μας. Πρωτίστως, δίνουμε έμφαση στην ανθεκτικότητα και την επισκευασιμότητα, κατασκευάζοντας προϊόντα που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Η δέσμευσή μας για εγγυημένη διαθεσιμότητα λειτουργικών ανταλλακτικών για έως και 15 χρόνια, σε συνδυασμό με το άριστα εκπαιδευμένο δίκτυο τεχνικών μας σε όλη την Ελλάδα, μετατρέπει κάθε συσκευή σε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, μειώνοντας τα απόβλητα και την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες», συμπλήρωσε ο κ. Γρατσώνης.

Ο Έλληνας καταναλωτής «το ψάχνει»

Αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, ο Γιάννης Γρατσώνης στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του ελληνικού νοικοκυριού με το μαγείρεμα.

«Η Ελληνίδα μαγειρεύει και μαγειρεύει πολύ, τόσο στην κατσαρόλα όσο και στον φούρνο. Και, για να είμαστε σωστοί, δεν είναι μόνο η Ελληνίδα. Ο Έλληνας μαγειρεύει και μαγειρεύει καλά», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Έλληνα καταναλωτή ιδιαίτερα ενημερωμένο πριν από μια αγορά, καθώς, όπως είπε, έχει πλέον τη δυνατότητα να αναζητά και να συγκρίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών.

«Ο Έλληνας καταναλωτής το ψάχνει. Βλέπουμε συχνά στα καταστήματα έναν καταναλωτή που πηγαίνει να αγοράσει ένα προϊόν και γνωρίζει τα ίδια ή ακόμη και περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του από τον πωλητή», τόνισε.

«Προτιμώ να χάσω χρήματα παρά την αξιοπιστία μου»

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία της BSH κατέχει, σύμφωνα με τον Γιάννη Γρατσώνη, η σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή.

Αναφερόμενος στη γνωστή φράση του Ρόμπερτ Μπος, «προτιμώ να χάσω χρήματα παρά την αξιοπιστία μου», τόνισε ότι η αρχή αυτή παραμένει θεμελιώδης για την εταιρεία.

«Αυτή η φράση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η επιτομή της φιλοσοφίας μας για τα προϊόντα Bosch, Pitsos και NEFF», δήλωσε.

Και κατέληξε: «Δεν προσπαθούμε ποτέ να προτείνουμε στον καταναλωτή κάτι που δεν είναι αληθινό. Η αξιοπιστία είναι αυτή που πρέπει να βρίσκεται πίσω από κάθε προϊόν και κάθε υπόσχεση που δίνουμε».

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