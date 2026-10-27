Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να βγάλει την «Τεχνητή Νοημοσύνη» από το λεξιλόγιο, προαναγγέλλοντας ότι θα απαγορεύσει τον όρο στα σχετικά έγγραφα «και σε όλα τα άλλα». Στη θέση του προωθεί την ονομασία «Υπερνοημοσύνη» – Super Intelligence ή SI, την οποία έχει ήδη ζητήσει να υιοθετήσουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Με ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο τη Wall Street Journal επειδή εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την καθιερωμένη ονομασία.

«Πότε θα αρχίσει η Wall Street Journal να αποκαλεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), μια πολύ κακή και ανακριβή ονομασία, SI (Υπερνοημοσύνη), την ονομασία που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι οι άλλοι ή που σύντομα θα χρησιμοποιούν;» έγραψε.

Αμέσως μετά προανήγγειλε την επόμενη κίνησή του: «Πολύ σύντομα, θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΜΕ επισήμως τον όρο “AI/Τεχνητή Νοημοσύνη” σε όλα τα σχετικά έγγραφα και σε όλα τα άλλα, λόγω της ανακρίβειάς του».

Από την ανάρτηση στις κυβερνητικές ιστοσελίδες

Η επιμονή του Τραμπ στη νέα ονομασία έχει ήδη μετατραπεί σε οδηγία προς τον ομοσπονδιακό μηχανισμό. Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό BMJ, εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε στις 29 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Εγκαινιάζοντας την εποχή της Υπερνοημοσύνης», προβλέπει την αντικατάσταση των όρων «artificial intelligence» και «AI» από τα «Super Intelligence» και «SI» στις επίσημες επικοινωνίες, τις ιστοσελίδες, τις εκθέσεις και τα έγγραφα πολιτικής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Η αλλαγή έχει φτάσει και στο PubMed, τη βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις για τη βιοϊατρική έρευνα.

Όπως αναφέρει το BMJ, το PubMed ενημέρωσε τους χρήστες του ότι τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, γνωστά ως NIH, υιοθετούν τη νέα ορολογία κατ’ εφαρμογή του διατάγματος. Η κίνηση έχει προκαλέσει επικρίσεις από επιστήμονες.

Ο Τραμπ έχει εξηγήσει ότι δεν του αρέσει η λέξη «τεχνητή», επειδή θεωρεί πως κάνει την τεχνολογία να ακούγεται ψεύτικη. Κατά τον ίδιο, η «Υπερνοημοσύνη» είναι ακριβέστερη περιγραφή.

Η πίεση στα μέσα ενημέρωσης

Παρά την υιοθέτηση της ονομασίας από κυβερνητικούς φορείς, μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον όρο AI. Σύμφωνα με το Forbes, η «Τεχνητή Νοημοσύνη» παραμένει επίσης η προβλεπόμενη ονομασία στον οδηγό δημοσιογραφικού ύφους του Associated Press.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι σε όσους δεν ακολουθούν τη δική του επιλογή. Σε προηγούμενη ανάρτησή του μέσα στον Οκτώβριο είχε χαρακτηρίσει όσους χρησιμοποιούν τον όρο AI «Ο ΕΧΘΡΟΣ!».

Η «Super Intelligence Force» και η κούρσα για την πρωτιά

Η αλλαγή ονομασίας συνοδεύεται από τη συγκρότηση της «Super Intelligence Force», μιας ομάδας συντονισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την αντιμετώπιση των κινδύνων της.

Ανακοινώνοντας τη δημιουργία της, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αποστολή της είναι να διασφαλίσει πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πρωτοπορούν παγκοσμίως, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα και βελτιώνοντας τη ζωή των Αμερικανών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα θα συντονίζει την επικοινωνία της κυβέρνησης με καταναλωτές, οργανώσεις δημοσίου συμφέροντος, θρησκευτικές οργανώσεις, παρόχους κρίσιμων υποδομών και εταιρείες του κλάδου.

Όπως μεταδίδει το ABC News, η ανακοίνωση ακολούθησε συνάντηση του προέδρου με επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών στον Λευκό Οίκο. Εκεί ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και έξι εταιρείες υπέγραψαν ένα «σύνταγμα» με πρότυπα αυτορρύθμισης της τεχνολογίας.

Ο Τζέι Κλέιτον, τον οποίο ο Τραμπ τοποθέτησε μεταξύ των επικεφαλής της ομάδας, περιέγραψε στη Wall Street Journal τη λογική πίσω από την επιδίωξη της αμερικανικής πρωτιάς: «Το να μην είμαστε πρώτοι αυξάνει τους γνωστούς και τους άγνωστους κινδύνους, ιδιαίτερα από τους αντιπάλους μας».

Σύμφωνα με τον Κλέιτον, η ομάδα θα εξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία και θα συζητήσει πιθανές ενέργειες του Κογκρέσου, αναζητώντας μηχανισμούς αντιμετώπισης των κινδύνων σε διάλογο με τον κλάδο.