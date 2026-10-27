

Τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών, στην Ιρλανδία και στη Δανία, έχει ζητήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για τη μεγάλη υπόθεση φορολογική απάτης και κλοπής της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και άλλων επιχειρήσεων που διαχειριζόταν ο 58χρονος ιδιοκτήτης της και αρχηγός τής εγκληματικής οργάνωσης.

Οι λογαριασμοί αυτοί είναι στα ονόματα δύο αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί, καθώς η μία έχει διαφύγει στη Ρουμανία και ή άλλη στη Γερμανία. Οι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με POS των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και μέσω αυτών γινόταν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ανερχόταν σε πολλά εκατομμύρια. Το ξέπλυμα σύμφωνα με τις έρευνες γινόταν στέλνοντας στην Ελλάδα τα χρήματα από τους παραπάνω λογαριασμούς ως εμβάσματα από το εξωτερικό και στη συνέχεια αγοράζονταν ακίνητα, τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα είδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους λογαριασμούς αυτούς έχουν βρεθεί περίπου 6.000.000 ευρώ, αλλά εκτιμάται ότι τα συνολικά ποσά θα είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και η παράλληλη έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.

Το κόλπο είχε στηθεί με αριστοτεχνικό τρόπο, καθώς η οργάνωση απασχολούσε ένα ευρύ δίκτυο αχυρανθρώπων (άνω των 100), μέσω των οποίων άνοιγε και έκλεινε εταιρείες, αγόραζε ακίνητα, «χτυπούσε» με υπέρογκα ποσά δημοπρασίες σε παραλίες κυρίως στη Ρόδο και ύστερα έκλεινε τις εταιρείες αφήνοντας τεράστια χρέη, ενώ παράλληλα λειτουργούσε εκατοντάδες καταστήματα με παρόμοιο τρόπο.

Εντυπωσιακό είναι ότι μόνο στη Ρόδο είχε καταφέρει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών. Λόγω αυτή της δραστηριότητας στο νησί, οι 14 από τους 59 μέχρι στιγμής κατηγορούμενους συνελήφθησαν εκεί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε κυρίως στις περιοχές της Αττικής, της Ρόδου και της Μυκόνου, 433 επιχειρήσεις. Εξ αυτών οι 340 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο δραστηριότητας από παραγωγή άρτου έως καφετέριες, καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και καταστήματα στριπ σόου, καλύπτοντας σε γενικές γραμμές όλες τις ανάγκες της αγοράς. Τα υπόλοιπα ήταν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού κλπ.

Η λειτουργία όλου αυτού του δικτύου των καταστημάτων γινόταν από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην Αττική που τα συντόνιζε ένα άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων. Υπήρχε επίσης ένα εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο σε εξωτερικό χώρο με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο, ενώ στον τρόπο δράσης του όλου κυκλώματος, συμπεριλαμβάνονται: Το ευρύ δίκτυο των 100 και πλέον αχυρανθρώπων και μια στενή ομάδα ανθρώπων για την υποστήριξη της οργάνωσης. Η ομάδα αυτή είχε συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση λειτουργίας των επιχειρήσεων, δημιουργία νομικών οντοτήτων, πληρωμής αχυρανθρώπων κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οργάνωση εξασφάλιζε τους αχυρανθρώπους με καταβολή μηνιαίου μισθού ύψους περίπου 1.000 ευρώ, καθώς ήταν άνθρωποι χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας, ενώ ακόμα παρουσίαζε ως διαχειριστές κάποιων επιχειρήσεων ανύπαρκτα πρόσωπα ή ανθρώπους που έχουν αποβιώσει.

Ακολούθως ο 58χρονος κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της απάτης, με τα λογιστικά του γραφεία και σε πλήρη άγνοια των αχυρανθρώπων δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ στα στοιχεία αυτών, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν, αφανώς, αποκλειστικά άλλα μέλη της οργάνωσης προς όφελος του αρχηγού.

Ο βασικός στόχος, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της Αστυνομίας, ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων έναντι του κράτους, καθώς όποιες νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στον αχυράνθρωπο.

Έτσι σε βάθος δεκαετίας που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, η οργάνωση δεν κατέβαλε συστηματικά ποσά που αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 120.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα:

– Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ύψους περί τα 38.800.000 ευρώ, περίπου.

– Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38.000.000 ευρώ, περίπου.

– Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη ύψους 43.000.000 ευρώ περίπου (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ).

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το είδος του καταστήματος, η οργάνωση ανέπτυσσε ειδικότερο τρόπο, πάντα με βασικό στόχο την αποφυγή των υποχρεώσεών τους στο Κράτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

1. Καταστήματα που λειτουργούσαν με ενοικίαση παραλιών από την Κτηματική Υπηρεσία και ΕΤΑΔ.

Η οργάνωση λάμβανε μέρος στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την ενοικίαση παραλιών με προσφορές που ήταν ασύμφορες για τους λοιπούς ενδιαφερομένους, όπως για παράδειγμα, ενοικίαση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ την κατοχύρωνε με 1.000.000 ευρώ για 3 έτη, με εταιρεία που λειτουργούσε στα στοιχεία αχυρανθρώπων. Στη συνέχεια κατέβαλε συνήθως την πρώτη δόση και δεν ξαναπλήρωνε για τα επόμενα 3 έτη.

Στο τελευταίο έτος βεβαιωνόταν τα χρέη στην οικεία ΔΟΥ και με πρόταση του Δήμου θα γινόταν αποπομπή. Ταυτόχρονα όμως η εγκληματική οργάνωση έκανε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και τα χρέη πήγαιναν στον αχυράνθρωπο. Το επόμενο διάστημα κατέβαινε εκ νέου σε διαγωνισμό με άλλο νομικό πρόσωπο και άλλον αχυράνθρωπο και επαναλαμβανόταν η ίδια διαδικασία. Σημειωτέων ότι και τα υπόλοιπα χρέη που συσσωρεύονταν στο νομικό πρόσωπο, όπως μη καταβολή εισφορών και ΕΦΚΑ, κατέληγαν στον αχυράνθρωπο που δεν διέθετε καθόλου περιουσία και το δημόσιο δεν εισέπραττε ούτε ευρώ.

2. Κατοχύρωνε χώρους σε πόστα που τους ενδιέφερε για 10 χρόνια και ακολούθως τα έκανε υπομισθώσεις σε εταιρείες. Για να αποκρύψει τα χρήματα διέθετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως Ισλανδία, Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν από υψηλά μέλη της ε.ο. και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό και προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων, εκτάσεων, οχημάτων, επενδυτικά πακέτα κλπ.