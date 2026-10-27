Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Εύβοια, καθώς σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις βραδινές ώρες της Τρίτης, με τα φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Ενδεικτικό της κατάστασης που αναμένουν οι μετεωρολόγοι είναι το μήνυμα από το 112 που έφτασε στους κατοίκους της Εύβοιας προειδοποιώντας τους για ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά τους παροτρύνει να περιορίσουν τις μετακινήσεις παρά μόνο εάν είναι αναγκαίο.

Μήνυμα 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της Μαγνησίας και των Σποράδων το οποίο αναφέρει:

«Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε. Σποράδων καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε. #Σποράδων καθ’όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 28/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 27, 2026

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των φαινομένων, να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν περιοχές όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.