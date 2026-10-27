Η ηρεμία στην εθνική Πορτογαλίας θα επιστρέψει σύντομα καθώς ο Ζόρζε Ζεσούς φέρεται να αποφάσισε να καλέσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τους αγώνες του Νοεμβρίου με τη Νορβηγία και την Ουαλία.

Στην προηγούμενη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω του Nations League, η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας είχε γίνει άνω-κάτω, με τον CR7 να αποχωρεί από την αποστολή επειδή ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν τον είχε χρησιμοποιήσει καθόλου στο πρώτο παιχνίδι και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να τον τιμωρεί για αυτή την κίνησή του.

Η δεύτερη διακοπή της σεζόν, όμως, θα είναι πολύ πιο ήρεμη για τους Πορτογάλους, καθώς η ισπανική «AS» αναφέρει ότι ο Ζόρζε Ζεσούς αποφάσισε να καλέσει τον Ρονάλντο για τους αγώνες με τη Νορβηγία και την Ουαλία, στις 14 και 17 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Έτσι, η κόντρα των δύο θα λάβει τέλος και η Πορτογαλία θα κοιτάξει με ηρεμία την επόμενη μέρα, έχοντας τέσσερις νίκες σε τέσσερα ματς μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να είναι στην κορυφή του ομίλου της με 12 βαθμούς.