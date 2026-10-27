Ο Ιάσονας Μανδηλάς και ο Ηρόδοτος Ιωάννου είναι πλέον παντρεμένοι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, λίγους μήνες μετά τον αρραβώνα του, και ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο καλλιτέχνης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τον γάμο του με τον σύντροφό του, ο οποίος εργάζεται ως κτηνίατρος.

Στην ανάρτησή του, ο Ιάσονας Μανδηλάς έγραψε χαρακτηριστικά: «Σύζυγος και σύζυγος! Μόλις παντρευτήκαμε!», ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη της κοινής τους ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι.

Η πρόταση γάμου στην Πράγα

Η σχέση του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου είχε γίνει γνωστή και μέσα από την πρόταση γάμου που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Απρίλιο. Ο τραγουδιστής είχε επιλέξει την Πράγα, όπου ταξίδευαν μαζί, για να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους προχώρησαν στον πολιτικό γάμο τους, με τον Ιάσονα Μανδηλά να μοιράζεται δημόσια την είδηση και τις φωτογραφίες από την ημέρα που παντρεύτηκαν.