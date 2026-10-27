Νέα σελίδα στα επαγγελματικά της ανοίγει η Ιωάννα Τούνη, η οποία αποφάσισε να μεγαλώσει την ομάδα της και αναζητά το άτομο που θα σταθεί στο πλευρό της ως Social Media & Personal Assistant με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η καθημερινότητα της γνωστής επιχειρηματία κινείται σε εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, γι’ αυτό και η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το προφίλ της, αναζητά έναν άνθρωπο δημιουργικό, με αισθητική, που να «παίζει στα δάχτυλα» το CapCut, το Video Shooting, τη Photography & Editing, αλλά και τα σύγχρονα AI Tools, μένοντας πάντα ενήμερος για τα τελευταία trends.

Τα απαραίτητα προσόντα, το δίπλωμα και οι «υψηλές αποδοχές»

Πέρα όμως από το κομμάτι του περιεχομένου, η θέση απαιτεί οργάνωση, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και απόλυτη συνέπεια στα deadlines. Ανάμεσα στα βασικά προαπαιτούμενα είναι το δίπλωμα οδήγησης, η σχετική προϋπηρεσία αλλά και οι εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Το δέλεαρ φυσικά είναι μεγάλο, καθώς η ανάρτηση αναφέρει ρητά πως προσφέρονται «υψηλές αποδοχές».