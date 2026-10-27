Για τη συνεργασία με τη μητέρα της Δήμητρα Παπαδήμα μίλησε η Θαλασσινή Μποσταντζόγλου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Η ηθοποιός είχε σκηνοθετήσει τη μητέρα της στην παράσταση «Το Πορτρέτο», όπου σημείωσε για τη συνεργασία τους: «Ήταν μία συγκινητική στιγμή αυτή η συνύπαρξη. Γνωρίζω τη μαμά μου από μία εντελώς άλλη οπτική. Από μία άλλη πλευρά και είναι πολύ ενδιαφέρον. Κι εκείνη νομίζω ότι με είδε ξαφνικά και σαν συνεργάτη. Ήταν μια πρωτοβουλία της μαμάς, εγώ είχα στην αρχή τις φοβίες μου, της έλεγα ότι “θα το κάνουμε και ότι θα μου υπογράψεις ένα χαρτί ότι δεν θα τσακωθούμε”. Τσακωθήκαμε 58 φορές εννοείται, δεν άλλαξε κάτι μετά από αυτό, αλλά εν τέλει ήταν μόνο χρήσιμο για τη σχέση μας. Κάπως μεγαλώσαμε, γνωριστήκαμε αλλιώς».

«Μεγάλωσα μέσα σε καμαρίνια. Μου άρεσε κιόλας. Πέρασα περίοδο άρνησης, μέχρι που μπήκα στο Πάντειο για να σπουδάσω δημοσιογραφία και κατάλαβα ότι δεν με τρελαίνει και έψαχνα να δω τι θα κάνω. Το είχα ψιλοσκεφτεί από το λύκειο γιατί δεν μου άρεσε καθόλου το διάβασμα και ξεκίνησα να κάνω μαθήματα. Εκεί διάβασα γιατί μου άρεσε», πρόσθεσε επίσης.

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