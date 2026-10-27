Συναγερμός σήμανε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε χωριό του Μονοφατσίου, γιατί ένας 17χρονος πυροβόλησε το αυτοκίνητο του νονού του.

Ο ανήλικος, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιγράφεται ως αρκετά «ζωηρός» και απασχολεί με τα καμώματα του, φέρεται να κατηγορεί τον νονό του ότι καταπάτησε το σύνορο χωραφιού της οικογένειας του, έγραψε το cretalive.gr.

Το αυτόφωρο λήγει απόψε και ο 17χρονος μέχρι τότε κρύβεται, με την Αστυνομία να αναζητά ένα ακόμα νεαρό, το οποίο είναι ύποπτο και για την τέλεση κλοπής ζώων από την ευρύτερη περιοχή.