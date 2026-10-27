«Το δεδομένο είναι ο πιο ήσυχος τρόπος να χάσεις έναν άνθρωπο», λέει η Χριστίνα Μπόμπα, περιγράφοντας μια καθημερινότητα στην οποία τα επαγγελματικά μηνύματα είχαν συχνά προτεραιότητα έναντι της επικοινωνίας με τους ανθρώπους που αγαπά. Με αφορμή την έναρξη της τρίτης σεζόν του podcast «BeWell», η ίδια μοιράστηκε όσα αποκόμισε από τις συζητήσεις με τους καλεσμένους της και τις συνήθειες που αποφάσισε να επανεξετάσει.

Η Χριστίνα Μπόμπα περιέγραψε ένα πρόγραμμα γεμάτο επαγγελματικές υποχρεώσεις, δραστηριότητες των παιδιών και συνεχή ενασχόληση με τα social media. Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν επέστρεφε στο σπίτι, το κινητό παρέμενε στο χέρι της, με τα μηνύματα της δουλειάς να προηγούνται εκείνων από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

«Κάθε λεπτό στο calendar μου ήταν κλεισμένο με υποχρεώσεις μου και με τις δραστηριότητες των παιδιών. Μία τάρτα που έστηνα από το μηδέν και πάνω από όλα τα social που δεν κλείνουν ποτέ. Έμπαινα στο σπίτι και αντί να αφήσω την τσάντα και ένα αγκαλιάσω την οικογένειά μου, έβγαζα το κινητό και είχα χίλια μηνύματα κυριολεκτικά. Στα μηνύματα της δουλειάς απαντούσα μέσα σε λίγα λεπτά. Άφηνα αναπάντητα αυτά από τους ανθρώπους που αγαπώ», δήλωσε.

«Και μετά δεν στέλνει πια»: Πώς η αναβολή της επικοινωνίας απομακρύνει τους ανθρώπους

Η ίδια αναφέρθηκε και στην αναβολή των τηλεφωνημάτων και των απαντήσεων που θεωρούσε ότι μπορούσε να αφήσει για αργότερα. Το Σαββατοκύριακο έμοιαζε συχνά με την κατάλληλη στιγμή για να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους, όμως, όπως περιέγραψε, οι ημέρες περνούσαν και η πρόθεση έμενε ανεκπλήρωτη.

«Έλεγα από μέσα μου ότι θα καταλάβει και θα την πάρω το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ερχόταν και περνούσε. Το δεδομένο είναι ο πιο ήσυχος τρόπος να χάσεις έναν άνθρωπο. Δεν φεύγει με καυγά, αλλά με ένα μήνυμα που δεν απάντησες και μετά με άλλο ένα. Και μετά δεν στέλνει πια», συμπλήρωσε η Χριστίνα Μπόμπα.