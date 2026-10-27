Μια καταγγελία για κύκλωμα μαστροπείας, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, οδήγησε στην αποκάλυψη μιας πολυδαίδαλης υπόθεσης οικονομικής απάτης σε βάρος του Δημοσίου, με περισσότερα από 340 φυσικά και νομικά πρόσωπα να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ, απόκρυψη κερδών άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται στα στοιχεία της υπόθεσης που αφορά το επιχειρηματικό δίκτυο πίσω από τους φούρνους «Το Χωριάτικο».

Στη δικογραφία περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα με φερόμενους εικονικούς διαχειριστές εταιρειών, πρόσωπα που εμφανίζονταν να έχουν επιχειρηματικούς ρόλους χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και ενδείξεις για δωροδοκίες δημόσιων υπαλλήλων και τραπεζικές συναλλαγές στο εξωτερικό.

Σε βάρος των 59 συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για εννέα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και η μαστροπεία, καθώς και για αδικήματα όπως οι κλοπές. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σε ομάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο «Μεγάλος», τα κωδικά ονόματα και τα μέτρα αντιπαρακολούθησης

Οι Αρχές αποδίδουν στον Άγγελο Γιαννακόπουλο κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν κομβική συμμετοχή στη λειτουργία του δικτύου. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος, η σύζυγος του Γιαννακόπουλου, η οποία ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ένας 80χρονος λογιστής και οι κόρες του, ένας 43χρονος με το προσωνύμιο «Σάκης», επιχειρηματίας από τη Ρόδο και μια 47χρονη που φέρεται να είχε ρόλο διαχειρίστριας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ορισμένοι από όσους εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών ήταν νεκροί, ενώ άλλοι φέρονται να ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο φερόμενος ως επικεφαλής επιχειρούσε να αποκρύπτει την ταυτότητά του και να αποπροσανατολίζει τις Αρχές. Στις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσωνύμια για να αναφέρονται σε εκείνον, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης».

Οι συνομιλίες φέρονται επίσης να αποκαλύπτουν τη χρήση κωδικών για την επικοινωνία των εμπλεκομένων. Οι εταιρείες αποκαλούνταν «Όμιλος», τα POS «μηχανάκια», οι ποσότητες ναρκωτικών «σουβλάκια» και τα μετρητά «μαγκούτ».

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εξετάζονται και τραπεζικές κινήσεις στο εξωτερικό, με αναφορές σε συναλλαγές μέσω τραπεζών σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία.

Η 47χρονη που φέρεται να είχε ρόλο «δεξιού χεριού»

Κομβική θέση στη δικογραφία φέρεται να έχει μια 47χρονη γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως στενή συνεργάτιδα και βοηθός του Γιαννακόπουλου, με αρμοδιότητα να παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυπταν στη δραστηριότητα του δικτύου.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται αφορά εργατικό ατύχημα σε φούρνο επί της λεωφόρου Συγγρού, πριν από μερικούς μήνες. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, μετά από επικοινωνία με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, η 47χρονη φέρεται να συζητά με άλλο μέλος του κυκλώματος την αγορά αρωμάτων και κραγιόν της εταιρείας Yves Saint Laurent για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μέρος της έρευνας για πιθανές δωροδοκίες και τις σχέσεις των εμπλεκομένων με κρατικούς λειτουργούς.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές

Περισσότερα από 100 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» στο επιχειρηματικό σχήμα που εξετάζουν οι Αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ορισμένοι λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή να αναλαμβάνουν τυπικούς ρόλους σε εταιρείες.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται αλλοδαποί και οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται επίσης έξι νεκροί και 13 πρόσωπα που φέρονται να μην υπήρχαν στην πραγματικότητα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 65χρονης γυναίκας από τη Ζάκυνθο, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ζει σε δομή και εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια δέκα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και εταιρείας που συνδεόταν με μεγάλο αρτοποιείο.

Η έρευνα επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα.

Οι καταγγελίες για μαστροπεία και οι συνομιλίες για strip club στη Συγγρού

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες που φέρονται να σχετίζονται με τη δραστηριότητα strip club στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς και με τη μεταφορά γυναικών για εργασία στη Μύκονο.

Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, άνδρας επικοινωνεί με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, αναφέροντας ότι τον καλεί για μια γυναίκα που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε συγκεκριμένο κατάστημα.

Σε άλλη συνομιλία, συνεργάτιδα του φερόμενου ως επικεφαλής ζητά να της σταλούν τα ονόματα γυναικών, προκειμένου να τα προωθήσει σε πρόσωπο που συνδέεται με το κεντρικό γραφείο στην Κηφισού.

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την καταγγελλόμενη δραστηριότητα μαστροπείας και τις διασυνδέσεις της με το ευρύτερο δίκτυο.

Στο Εσωτερικών Υποθέσεων η υπόθεση – Έρευνα για κρατικούς λειτουργούς

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην ογκώδη δικογραφία περιγράφονται επαφές κατηγορουμένων με κρατικούς λειτουργούς, υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικούς και πρόσωπα με θεσμικό ρόλο.

Οι αναφορές αυτές οδηγούν τη διερεύνηση της υπόθεσης και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προκειμένου να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες διασυνδέσεις κρατικών υπαλλήλων με το κύκλωμα και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι 59 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών σε ομάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή.