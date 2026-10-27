Η εκπληκτική Λάτσιο διέσυρε με 6-2 τη Σασουόλο εκτός έδρας στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Serie A και είναι στην κορυφή, στο +3 από την Ίντερ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η σεζόν άρχισε με γκρίνια στους «λατσιάλι» και με τους οπαδούς να απέχουν από το γήπεδο λόγω της κόντρας με τον μεγαλομέτοχο του κλαμπ, Κλαούντιο Λοτίτο, συνεχίζεται όμως με τη μία νίκη να διαδέχεται την άλλη και την ομάδα να βρίσκεται στην 1η θέση.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σασουόλο, οι Ρωμαίοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Τέιλορ και δεν πτοήθηκαν από την ισοφάριση των γηπεδούχων στο 7′ με τον Τόρστβεντ. Στο 13′ ο Ίσακσεν έκανε το 1-2, στο 15′ ο Μουσολίνι έγραψε το 1-3 και στο 31′ η Σασουόλο έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Τόρστβεντ.

Οι «νεροβέρντι» κατάφεραν, αν και με 10 παίκτες, να μειώσουν σε 2-3 στο 43′ με τον Εσπόζιτο, στο 45′ όμως ο Τζακάνι έκανε το 2-4 και η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο: 2-5 στο 56′ ο Νοσλίν, 2-6 στο 65′ ο ίδιος παίκτης και η Λάτσιο παραμένει στην κορυφή.